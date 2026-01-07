Logo
Orban: Sastanci u Briselu postali ratni savjeti

Izvor:

SRNA

07.01.2026

14:12

Komentari:

0
Орбан: Састанци у Бриселу постали ратни савјети
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban ocijenio je da se u EU dogodila velika promjena i da su se sastanci Evropskog savjeta pretvorili u ratne savjete.

- Ratni savjeti. Oni donose odluke o ratu. Citiram ih: "Kako da pobijedimo?", "Kako da ostvarimo pobjedu u ratu?" Mogao bih da nastavim. Sve se promijenilo - izjavio je Orban.

Радослав Крстић

Republika Srpska

Sud BiH na pravoslavni Božić potvrdio optužnicu protiv generala Krstića

On je rekao da se mora uzeti u obzir da Mađarska, uz još nekoliko zemalja, predlaže potpuno drugačiju strategiju za sebe i za EU, umjesto da prati logiku ratne ekonomije, ratnih zajmova i ponašanja u vrijeme rata.

- To su mir, stabilnost, mirovni sporazumi i mirnodopska ekonomija. Posljednji put nas je bilo troje. Mislim da će nas biti više - istakao je Orban.

Prema njegovoj procjeni, to će biti važan element za EU u 2026. godini.

- Društveni pokreti koji se protive ratno orijentisanoj eliti u Zapadnoj Evropi pojaviće se sa iznenađujućom snagom. Vidjeli ste brojeve. Ukrajinci su juče ili prekjuče saopštili da, isključujući ratne troškove, traže još 800 milijardi evra u narednih 10 godina, dok je ekonomija u Evropi u padu - naveo je Orban.

илу-снијег-лед-05012026

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

On je ocijenio da ko god odobri takvo finansiranje, upropastiće sopstveni narod.

- Narod obično ne dozvoljava da bude uništen. Stoga će, prije ili kasnije, morati to da se pojavi u obliku nekog društvenog pokreta u Zapadnoj Evropi i već vidim naznake toga - zaključio je Orban.

Viktor Orban

Mađarska

Komentari (0)
