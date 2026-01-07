Logo
Tramp otkrio šta je dogovoreno s Venecuelom i šta je cilj

Izvor:

Agencije

07.01.2026

08:07

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u Sjedinjene Američke Države u vrijednosti do dvije milijarde dolara.

Prema njegovim riječima, cilj dogovora je preusmjeravanje isporuka sa Kine i sprečavanje većih rezova u proizvodnji nafte u Venecueli, prenio je AP.

Tramp je naveo da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama. Kako je navedeno, Bijela kuća organizuje sastanak u petak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija kako bi se razgovaralo o Venecueli.

Prema osobi upoznatoj sa planovima, koja je željela da ostane anonimna, sastanku u Bijeloj kući trebalo bi da prisustvuju predstavnici kompanija "Ekson", "Ševron" i "KonokoFilips".

S obzirom na to da se nafta trguje po cijeni od oko 56 dolara po barelu, Trampova najavljena transakcija mogla bi da vrijedi i do 2,8 milijardi dolara.

SAD u prosjeku troše oko 20 miliona barela nafte i srodnih proizvoda dnevno, što bi značilo da bi isporuka iz Venecuele predstavljala ekvivalent oko dva i po dana američkog snabdijevanja.

Venecuela trenutno proizvodi oko milion barela dnevno

Uprkos najvećim dokazanim rezervama sirove nafte na svijetu, Venecuela trenutno proizvodi oko milion barela dnevno, znatno manje od prosječne dnevne proizvodnje SAD, koja je u oktobru iznosila 13,9 miliona barela.

Kancelarija za štampu venecuelanske vlade nije odgovorila na zahtjev za komentar o Trampovoj objavi. Prema anketi sprovedenoj tokom vikenda, Amerikanci su podijeljeni po pitanju hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura: oko četiri od deset ispitanika podržalo je slanje američke vojske, približno isti procenat bio je protiv, dok je ostatak neodlučan.

Gotovo polovina ispitanika protivi se tome da SAD preuzmu kontrolu nad Venecuelom i imenuju novu vladu, dok je velika većina navela da bi o budućem vođstvu trebalo da odlučuje narod Venecuele.

Maduro se u ponedjeljak pred američkim sudom izjasnio da nije kriv po saveznim optužbama za trgovinu drogom. Američke snage uhapsile su njega i njegovu suprugu, Siliju Flores, u subotu u ranim jutarnjim satima tokom racije na kompleks koji su obezbjeđivali kubanski stražari, prenosi Tanjug.

