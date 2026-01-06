Snijeg i led paralizovali Evropu, ima preminulih: Otkazano na stotine letova

Logo
Tanjug

Snijeg, led i niske temperature pogodili su dijelove Evrope, izazvavši opasne uslove u saobraćaju, u kojima je u Francuskoj poginulo najmanje pet ljudi, dok je više stotina letova otkazano s aerodroma širom Evrope, a temperature u Velikoj Britaniji pale su 12 stepeni ispod nule uz poremećen saobraćaj širom te zemlje.

Pariz je danas osvanuo pod snježnim pokrivačem, dio učenika dobio je slobodan dan zbog obustave nastave, a obilne padavine dovele su do zatvaranja šest aerodroma na sjeveru i zapadu zemlje, što je poremetilo avio-saobraćaj.

илу-риба-пост-09122025

Savjeti

Šta treba da se nađe na trpezi za Badnji dan?

U Holandiji je snijeg, prema navodima AP-a, izazvao velike probleme, a aerodrom Shiphol u Amsterdamu saopštio je da je oko 400 letova prizemljeno dok su ekipe čistile uzletno-sletne staze i odleđivale avione.

Otkazivanja letova zabilježena su i prethodnog dana, a nove padavine najavljene su i za ostatak sedmice.

Željeznički saobraćaj u Holandiji bio je u haosu zbog zaleđenih skretnica i softverskog kvara, a nacionalna željeznica NS apelovala je na građane da putuju samo ako je neophodno.

U Rimu su višenedjeljne kiše ponovo podigle nivo Tibra, a zbog lošeg vremena Trg Svetog Petra bio je djelimično popunjen tokom bogojavljenskog blagoslova pape Lava XIV.

Судница, чекић

Hronika

Tužiteljka optužena da je putem TikToka otkrivala povjerljive informacije

Gradske vlasti Rima ograničile su pristup parkovima i rizičnim područjima zbog opasnosti od poplava i obrušavanja drveća.

U Velikoj Britaniji temperature su tokom noći pale do minus 12,5 stepeni Celzijusa, uz poremećaje u drumskom, željezničkom i avio-saobraćaju i zatvaranje stotina škola.

Zbog snijega i mraza otkazani su sportski događaji, a problemi u snabdijevanju strujom privremeno su zatvorili metro u Glazgovu i aerodrom u Liverpulu.

Poslanik za sjeveroistočnu Škotsku Endru Bouvi rekao je da je situacija "kritična" i pozvao na slanje vojnika da očiste snijeg i dostave hranu i medicinske potrepštine zarobljenim ljudima.

илу-вода-ријека-20112025

Društvo

Raste vodostaj Drine - nadležne službe u pripravnosti

Teški vremenski uslovi pogodili su i Balkan.

U Sarajevu je jedna žena stradala kada je na nju pala grana prekrivena snijegom, dok su u Hrvatskoj i Crnoj gori zbog jakih padavina, vjetra i olujnog mora zabilježene poplave u priobalnim naseljima.

