Tinejdžer (17) pronađen mrtav u podrumu: Podlegao povredama nakon tuče zbog djevojke

Sedamnaestogodišnji tinejdžer pronađen je mrtav u podrumu svoje kuće u Seru u Grčkoj u utorak ujutru.

Prema početnim informacijama, maloljetnik je napustio kuću tokom noći i kada se nije vratio, roditelji su počeli da ga traže i prijavili njegov nestanak. Nekoliko sati kasnije, pronađen je mrtav u podrumu svoje kuće i izgleda da je zadobio povrede od batinanja. Izvještaji ukazuju da je maloljetnik preminuo nakon tuče zbog djevojke.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje za Božić?

Istraga grčke policije o okolnostima smrti maloljetnika je u punom jeku, a istovremeno se prikupljaju i izjave svedoka od njegovih prijatelja.

Šesnaestogodišnjak je uhapšen zbog smrtonosnog prebijanja godinu dana starijeg mladića, a traga se za još jednim njegovim prijateljem.

Prema pisanju Prototheme, žrtva je sinoć bila sa prijateljem u lokalnoj kockarnici. Ispred objekta, pod nepoznatim okolnostima je naišao na šesnaestogodišnjaka za koga se tvrdi da je počinilac napada. Nakon tuče koja se navodno dogodila zbog djevojke, šesnaestogodišnjak je udario sedamnaestogodišnjaka laktom u glavu.

Republika Srpska Dodik: Božić nas okuplja i poziva na zajedništvo

Kada se tuča završila, maloljetnici su krenuli svojim putem, ali je sedamnaestogodišnjak rekao svom prijatelju da se ne osjeća dobro. Kada je otišao kući, sišao je u podrum i pronađen je mrtav nekoliko sati kasnije.

Prema izvještajima, sedamnaestogodišnjaka je bez svijesti pronašla njegova sestra.