Stravične poplave odnijele 14 života, više povrijeđenih

Izvor:

Agencije

06.01.2026

07:39

Бујичне поплаве у Индонезији
Foto: Screenshot / X

Najmanje 14 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile sjeverni Sulavesi u Indoneziji, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale, saopštio je danas zvaničnik lokalnih vlasti.

Jake kiše rano u ponedjeljak izazvale su bujične poplave na ostrvu Siau, u regionu Siau Tagulandang Biaro, rekao je portparol lokalne spasilačke agencije Nurijadin Gumeleng, prenio je Rojters.

Излила се ријека Заломка

Društvo

Otežano saobraćanje širom BiH: Obustave saobraćaja, zatvorena magistrala

On je naveo da je 16 spasilaca raspoređeno u potrazi za nestalim osobama, kao i da je do sada povrijeđeno 18 ljudi.

Prema njegovim riječima, glavni putevi u pogođenim područjima i dalje su prekriveni kamenjem, ruševinama i blatom.

Agencija za ublažavanje posljedica katastrofa saopštila je da je najmanje 444 ljudi evakuisano u lokalne škole i crkve, dok su vlasti rasporedile bagere kako bi raščistile blokirane puteve.

Guverner Severnog Sulavesija Julijus Selvanus rekao je da su poplave uništile stotine kuća i vladinih zgrada.

Bujične poplave dogodile su se u jeku kišne sezone na ostrvu Sulavesi, u skladu sa prognozama indonežanske meteorološke agencije, koja je upozorila na povećan rizik od poplava tokom januara i februara na ostrvima Java, Sulavesi, Maluku i Papua.

Доналд Трамп

Svijet

Ovih pet zemalja je dobilo upozorenje iz Amerike

Meteorološka agencija je navela da su kiše na Sumatri i Borneu vrhunac dostigle u novembru i decembru prošle godine.

Prošlog novembra, poplave i klizišta izazvana ciklonima usmrtila su više od 1.000 ljudi na Sumatri, dok se stotine osoba i dalje vode kao nestale.

Ekološke organizacije navode da su krčenje šuma, rudarstvo i sječa dodatno pogoršali posljedice poplava.

Indonezija

Poplave

