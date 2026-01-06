Stravične poplave odnijele 14 života, više povrijeđenih

Izvor:
06.01.2026
Najmanje 14 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile sjeverni Sulavesi u Indoneziji, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale, saopštio je danas zvaničnik lokalnih vlasti.
Jake kiše rano u ponedjeljak izazvale su bujične poplave na ostrvu Siau, u regionu Siau Tagulandang Biaro, rekao je portparol lokalne spasilačke agencije Nurijadin Gumeleng, prenio je Rojters.
On je naveo da je 16 spasilaca raspoređeno u potrazi za nestalim osobama, kao i da je do sada povrijeđeno 18 ljudi.
Prema njegovim riječima, glavni putevi u pogođenim područjima i dalje su prekriveni kamenjem, ruševinama i blatom.
Agencija za ublažavanje posljedica katastrofa saopštila je da je najmanje 444 ljudi evakuisano u lokalne škole i crkve, dok su vlasti rasporedile bagere kako bi raščistile blokirane puteve.
Guverner Severnog Sulavesija Julijus Selvanus rekao je da su poplave uništile stotine kuća i vladinih zgrada.
Bujične poplave dogodile su se u jeku kišne sezone na ostrvu Sulavesi, u skladu sa prognozama indonežanske meteorološke agencije, koja je upozorila na povećan rizik od poplava tokom januara i februara na ostrvima Java, Sulavesi, Maluku i Papua.
Meteorološka agencija je navela da su kiše na Sumatri i Borneu vrhunac dostigle u novembru i decembru prošle godine.
Prošlog novembra, poplave i klizišta izazvana ciklonima usmrtila su više od 1.000 ljudi na Sumatri, dok se stotine osoba i dalje vode kao nestale.
Ekološke organizacije navode da su krčenje šuma, rudarstvo i sječa dodatno pogoršali posljedice poplava.
Heavy Rains Trigger Deadly Flash Flood in North Sulawesi, Rescue Ops Underway:— ARCLANTIC (@arclanticltd) January 6, 2026
🚨BREAKING | Flash Flood Tragedy in Indonesia.
A massive flash flood triggered by heavy rainfall has struck Bahu village in East Siau, North Sulawesi, leaving 6 people d*ad, 4 missing, and at least… pic.twitter.com/7zeQzJJ2ag
