Američko Ministarstvo traži oduzimanje državljanstva Miljkoviću

Izvor:

ATV

05.01.2026

23:07

Komentari:

0
Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Savezni zvaničnici pokrenuli su postupak oduzimanja američkog državljanstva muškarcu iz Ist Ridža, optuženom da je sakrio svoju ratnu prošlost u Bosni i Hercegovini, kada je prije nekoliko decenija emigrirao u SAD.

Naime, Ministarstvo pravde SAD podnijelo je građansku tužbu za oduzimanje državljanstva Seadu Miljkoviću, poznatom i kao Sead Dukić, tvrdeći da je prikrio svoj pravi identitet i ključne biografske podatke kako bi ušao u zemlju 1996. godine, a kasnije postao naturalizovani državljanin 2007. godine.

Zanimljivosti

Svi koriste riječ burazer, a niko ne zna kako je nastala

Prema Ministarstvu pravde, Miljković nije otkrio da je koristio više imena, naveo je različite datume i mjesta rođenja, dao više od jednog imena svog oca i identifikovao nekoliko žena kao supruge u različitim imigracionim aplikacijama.

Savezni zvaničnici navode da je Miljković već bio tražen u inostranstvu kada je postao američki državljanin. Sudski spisi pokazuju da je sud u BiH izdao nalog za njegovo hapšenje 23. januara 2007. godine, u vezi sa navodnim ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uprkos tom nalogu, američka vlada mu je iste godine odobrila naturalizaciju.

илу-снијег-24112025

Društvo

Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

„Ova administracija neće dozvoliti da stranci dođu u ovu zemlju i sakriju svoju prošlost kako bi stekli dragocjeno američko državljanstvo. Možda prođu decenije, ali kada vas pronađemo, preduzećemo mjere,“ izjavio je pomoćnik državnog tužioca Bret A. Šumate iz Civilnog odjeljenja Ministarstva pravde, prenosi portal "Nezavisne".

Amerika

Komentari (0)
