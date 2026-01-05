Maduro se izjasnio: Nisam kriv

Uhapšeni venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro izjasnio se da nije kriv u američkom predmetu za "narko-terorizam".

I njegova supruga, Silija Flores, izjasnila se da nije kriva u predmetu za trgovinu kokainom.

Maduro je danas (5.januara) stigao u saveznu sudnicu na Menhetnu.

Maduro, koji je uhvaćen u američkoj vojnoj raciji, suočava se s krivičnim optužbama na Menhetnu, gdje ga federalni tužioci godinama imaju na meti.

Optužnica, koja je otpečaćena u subotu, tereti Madura, njegovu suprugu, njegovog sina i druge saoptužene, prenosi agencija Rojters.

U optužnici se navodi da su Maduro i drugi venecuelanski lideri više od 25 godina "zloupotrebljavali položaj javnog povjerenja i korumpirali nekada legitimne institucije" kako bi u Sjedinjene Države uvozili tone kokaina.

Dalje se tvrdi da su Maduro i saveznici "obezbjeđivali zaštitu organa reda i logističku podršku" velikim narkokartelima i kriminalnim grupama, poput kartela Sinaloa i bande Tren de Aragua. Te organizacije su, prema navodima Ministarstva pravde SAD, slale profit visokim zvaničnicima koji su ih zauzvrat štitili.

Među konkretnim radnjama koje mu se stavljaju na teret su navodi da je prodavao venecuelanske diplomatske pasoše poznatim narko-trgovcima i omogućavao letove pod diplomatskim pokrićem kako bi se prihod od droge vraćao iz Meksika u Venecuelu.

Maduro je optužen po četiri tačke: zavjera za narkoterorizam, zavjera za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i razarajućih naprava, te zavjera za posjedovanje mitraljeza i razarajućih naprava.

Predmet vodi Kancelarija američkog tužioca za Južni okrug Njujorka, dio Ministarstva pravde poznat po agresivnim istragama i nezavisnosti.

Isti tužilački ured podigao je optužnicu protiv Madura još 2020. godine, po iste četiri tačke. Nova, ažurirana optužnica, objavljena u subotu, donosi dodatne detalje i nove saoptužene, uključujući i Madurovu suprugu Siliju Flores.

Za Flores se navodi da je naredila otmice i ubistva, kao i da je 2007. primila mito kako bi organizovala sastanak između narko-trgovaca i direktora venecuelanske Nacionalne kancelarije za borbu protiv droga.

Šta slijedi u postupku?

Očekuje se da Maduru danas sudija predočiti optužbe i obezbijedi mu da ima branioca.

Do suđenja bi moglo proći više mjeseci, pa i više od godinu, a tužioci bi mogli ponuditi sporazum o priznanju krivice kako bi se izbjeglo suđenje.

Očekuje se da će slučaj voditi sudija Alvin Helerstejn, jer mu je bio dodijeljen i predmet iz 2020. godine.

Devedesetdvogodišnji sudija ranije je bio skeptičan prema argumentima administracije predsjednika Donalda Trampa u više slučajeva. Helerstejn je ranije ove godine odbacio pokušaje da se navodni pripadnici venecuelanskih bandi deportuju na osnovu Zakona o neprijateljskim strancima, uz ocjenu da je taj ratni zakon pogrešno primijenjen, piše Rojters.

Kakvu odbranu bi Maduro mogao da istakne?

Kako se postupak bude razvijao, Maduro će, prema očekivanjima, tražiti odbacivanje optužnice tvrdeći da uživa imunitet, odnosno zaštitu od krivičnog gonjenja kao strani šef države.

Sudovi su u pojedinim slučajevima zaključivali da strani zvaničnici uživaju imunitet pred američkim pravosuđem, ali Maduro u tom argumentu ima otežanu poziciju zbog važnog presedana: američke invazije na Panamu 1989, kada je svrgnut lider Manuel Norijega.

Kao i Maduro, Norijega je bio optužen za zavjeru u švercu droge u SAD, a uhvaćen je u vojnoj raciji u svojoj zemlji, podsjeća Rojters.

Američki sudovi su tada odbacili Norijegin argument o imunitetu, uz uvažavanje stava američke vlade da on nije legitimni lider Paname. Pravni stručnjaci ocjenjuju da bi taj presedan mogao da oslabi Madurovu strategiju da optužbe budu odbačene.

Maduro bi takođe mogao da se pozove na pravnu doktrinu prema kojoj optužbe treba odbaciti ako su tužioci postupali osvetnički ili selektivno. Moguće je i da će tvrditi da su navodi zastarjeli, odnosno da su previše stari da bi bili gonjeni.

Kod federalnih zavjera rok zastarjelosti je u pravilu pet godina, što znači da optužbe moraju biti podignute u roku od pet godina od završetka navodnog krivičnog djela, uz određene izuzetke, piše Rojters.