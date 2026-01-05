Smanjite rizik od povreda: Evo kako pravilno hodati po ledu

Padovi na ledu predstavljaju jednu od najčešćih opasnosti tokom zime i mogu dovesti do različitih povreda, od blažih do veoma ozbiljnih. Klizave površine zahtijevaju dodatni oprez, ali i prilagođen način kretanja koji može značajno smanjiti rizik od nezgoda.

Zašto su padovi na ledu opasni

Tokom zimskih mjeseci, zaleđeni trotoari i nečiste površine često dovode do padova. Najčešće posljedice su modrice, istegnuća i uganuća, ali nisu rijetki ni prelomi ruku i nogu, povrede leđa, glave, pa čak i kičmene moždine. Posebno su ugroženi stariji ljudi i osobe koje već imaju zdravstvene probleme.

Prilagodite hod zimskim uslovima

Kao što se vožnja prilagođava snijegu i ledu, isto važi i za hodanje. Umjesto uobičajenog koraka, stručnjaci savjetuju promjenu tehnike kretanja. Kao zanimljiv i efikasan primjer navodi se način na koji hodaju pingvini – stabilno, polako i sa širom postavljenim stopalima.

Šta je takozvani "hod pingvina"?

Kod uobičajenog hoda, težina tela ravnomerno se raspoređuje, a centar ravnoteže nalazi se u sredini tijela. Na ledu, ovakav hod postaje rizičan jer stopala lako gube kontakt sa podlogom. Promjenom tehnike, odnosno blagim naginjanjem tijela naprijed i kraćim koracima, stabilnost se značajno povećava.

Stručnjaci za bezbjednost širom svijeta preporučuju upravo ovaj način kretanja, jer pomaže da centar gravitacije ostane iznad prednje noge, čime se smanjuje mogućnost klizanja.

Da biste se kretali sigurnije po poledici, obratite pažnju na sljedeće savjete:

-Šire postavljena stopala – veći razmak između stopala pruža bolju ravnotežu

-Blago nagnuto tijelo unaprijed – težina se prebacuje na prednji dio stopala

-Gaziti ravno – izbjegavati oslanjanje isključivo na petu

-Ruke držati slobodno – raširene ruke pomažu održavanju ravnoteže

-Kratki i spori koraci – kontrolisan hod smanjuje rizik od klizanja

Naučno objašnjenje pingvinskog hoda

Zdravstveni stručnjaci sa Univerziteta Glazgov Kaledonijan u Škotskoj, dr Gordon Hendri i dr Dejvid Hamilton, objasnili su zašto je ovaj način kretanja efikasan.

"Kada nema trenja na tlu, idealan način kretanja je promjena načina na koji stopalo dodiruje podlogu. Ovu tehniku je lako zapamtiti, jer je jednostavna i intuitivna. Ako samo pomislite: hodaću kao pingvin, to je mnogo jednostavnija poruka i lakše je zapamtiti," rekao je dr Hendri, dok je dr Hamilton je dodao:

"Ovaj savjet se decenijama koristi na mjestima poput Kanade i zasnovan je na dobrim biomehaničkim principima. Ljudsko tijelo je nevjerovatno svestrano. Možda izgleda i djeluje glupo, ali ova adaptacija na nebezbjedne uslove je razumna i funkcioniše. Ako funkcioniše, zapravo uopšte nije glupa."

On je posebno naglasio da padovi predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem i da ovaj način hoda može smanjiti rizik od teških povreda.

Opšti savjeti za kretanje po snijegu i ledu

Ako izlazak napolje ne može da se izbjegne, važno je pridržavati se osnovnih pravila:

-hodati polako i bez žurbe

-gledati ispred sebe i izbjegavati korištenje telefona

-ne nositi teške torbe koje remete ravnotežu

-ruke ne držati u džepovima

-biti posebno oprezan na pješačkim prelazima

Pomoćna sredstva i dodatni oprez

Štapovi za hodanje mogu pružiti dodatnu stabilnost na veoma klizavim površinama. Poseban oprez potreban je i prilikom ulaska i izlaska iz automobila – preporučuje se oslanjanje na vrata ili ram vozila i izbjegavanje nošenja predmeta u rukama dok se ne stane stabilno.

Šta učiniti ako ipak dođe do pada

U slučaju pada, važno je pokušati da se izbjegne dočekivanje na koljena, zglobove ili ispružene ruke. Bolje je da pad ide na bočni, "mekši" dio tela. Nakon toga, ne treba odmah ustajati. Preporučuje se da se osoba zadrži nekoliko trenutaka na mjestu i procijeni stanje:

-da li postoji jak bol

-da li mogu da se pomjeraju ruke i noge

-da li je došlo do udarca u glavu.

Ako je odgovor potvrdan na bilo koje od ovih pitanja, neophodna je hitna medicinska pomoć.

Kako se bezbjedno podići nakon pada?

Ako nema ozbiljnih simptoma, ustajanje treba da bude postepeno:

-okrenuti se na bok

-saviti koljena

-uz pomoć ruku i nogu polako se podići

-po mogućstvu zatražiti pomoć druge osobe

Zbrinjavanje povreda nakon pada

I lakši padovi mogu izazvati bolove i modrice koje traju danima. U tim slučajevima preporučuje se primjena RICE metode:

-odmor

-led

-kompresija

-elevacija.

Hlađenje povrijeđenog mjesta i držanje ekstremiteta u povišenom položaju može smanjiti otok i bol. Lijekovi protiv bolova mogu pomoći, ali ako se simptomi ne povlače nakon nekoliko dana, potrebno je obratiti se ljekaru.