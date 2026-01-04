Uz pomoć samo jedne namirnice uklonite svu masnoću sa suđa

Nakon bogatih prazničnih gozbi, mnogi se suočavaju sa neizbježnim posljedicama – tvrdokorno masnim plehovima za pečenje.

Umjesto napornog ribanja i korištenja jakih hemikalija, postoji iznenađujuće jednostavno rješenje koje će vam olakšati posao. Trik je u sastojku koji svi imamo u kuhinji: običnoj kuhinjskoj soli.

Gradovi i opštine U klizištu oštećena rudarska oprema: Oglasili se iz RiTE Ugljevik

Jednostavan trik za blistave rezultate

Ključ uspjeha ove metode leži u prirodnoj abrazivnosti soli. Kada se pospe po još toploj površini pleha, so pomaže da se podignu i odvoje zapečene masnoće. To omogućava znatno lakše čišćenje, bez potrebe za agresivnim ribanjem ili štetnim hemikalijama.

Za najbolje rezultate, obilno pospite so po plehu dok je još topao nakon pečenja. Ostavite da djeluje nekoliko minuta, a zatim jednostavno prebrišite vlažnom krpom ili sunđerom. Vaši plehovi biće gotovo kao novi i spremni za sljedeću kulinarsku upotrebu.

"Prstohvat soli jedan je od onih trikova za čišćenje kuhinje koji deluje gotovo previše jednostavno da bi bio efikasan, ali zaista pravi razliku", potvrđuje Čijana Dikson iz Homes & Gardensa.

"To je prirodno i povoljno rješenje, koje štedi vrijeme i trud, naročito tokom užurbanog prazničnog perioda, kada niko ne želi da provede sate ribajući plehove."

Društvo Stijena se obrušila na putu Sarajevo-Pale

Dodatni savjeti za tvrdokorne mrlje

Za još bolje rezultate, so možete pomiješati sa malo sode bikarbone prije brisanja. Ako su ostaci posebno tvrdokorni, pleh možete nakratko potopiti u vruću vodu prije nanošenja soli.

Osim što ćete poštedjeti ruke od agresivnih hemikalija, ova metoda predstavlja i ekološki prihvatljivu alternativu komercijalnim sredstvima za čišćenje.