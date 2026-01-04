Logo
Large banner

Uz pomoć samo jedne namirnice uklonite svu masnoću sa suđa

Izvor:

Indeks

04.01.2026

14:55

Komentari:

0
прање суђа кухиња
Foto: MART PRODUCTION/Pexels

Nakon bogatih prazničnih gozbi, mnogi se suočavaju sa neizbježnim posljedicama – tvrdokorno masnim plehovima za pečenje.

Umjesto napornog ribanja i korištenja jakih hemikalija, postoji iznenađujuće jednostavno rješenje koje će vam olakšati posao. Trik je u sastojku koji svi imamo u kuhinji: običnoj kuhinjskoj soli.

РиТЕ Угљевик

Gradovi i opštine

U klizištu oštećena rudarska oprema: Oglasili se iz RiTE Ugljevik

Jednostavan trik za blistave rezultate

Ključ uspjeha ove metode leži u prirodnoj abrazivnosti soli. Kada se pospe po još toploj površini pleha, so pomaže da se podignu i odvoje zapečene masnoće. To omogućava znatno lakše čišćenje, bez potrebe za agresivnim ribanjem ili štetnim hemikalijama.

Za najbolje rezultate, obilno pospite so po plehu dok je još topao nakon pečenja. Ostavite da djeluje nekoliko minuta, a zatim jednostavno prebrišite vlažnom krpom ili sunđerom. Vaši plehovi biće gotovo kao novi i spremni za sljedeću kulinarsku upotrebu.

"Prstohvat soli jedan je od onih trikova za čišćenje kuhinje koji deluje gotovo previše jednostavno da bi bio efikasan, ali zaista pravi razliku", potvrđuje Čijana Dikson iz Homes & Gardensa.

"To je prirodno i povoljno rješenje, koje štedi vrijeme i trud, naročito tokom užurbanog prazničnog perioda, kada niko ne želi da provede sate ribajući plehove."

Обрушила се стијена-04012026

Društvo

Stijena se obrušila na putu Sarajevo-Pale

Dodatni savjeti za tvrdokorne mrlje

Za još bolje rezultate, so možete pomiješati sa malo sode bikarbone prije brisanja. Ako su ostaci posebno tvrdokorni, pleh možete nakratko potopiti u vruću vodu prije nanošenja soli.

Osim što ćete poštedjeti ruke od agresivnih hemikalija, ova metoda predstavlja i ekološki prihvatljivu alternativu komercijalnim sredstvima za čišćenje.

Podijeli:

Tag:

pranje suđa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дарована златним дукатом: Теодора је прва беба рођена у овој години у Требињу

Gradovi i opštine

Darovana zlatnim dukatom: Teodora je prva beba rođena u ovoj godini u Trebinju

3 h

0
Временска прогноза

Društvo

Jolić: Svi putevi u Republici Srpskoj prohodni, saobraćaj otežan na planinskim prevojima

4 h

0
Будимир: У дефилеу ће учествовати 14 ешалона МУП-а и 11 моторизованих

Republika Srpska

Budimir: U defileu će učestvovati 14 ešalona MUP-a i 11 motorizovanih

4 h

0
Преврнуо се аутомобил на улазу у Мркоњић Град

Hronika

Prevrnuo se automobil na ulazu u Mrkonjić Grad

4 h

0

Više iz rubrike

Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Savjeti

Ova vrsta ribe se ne čisti i možete je spremiti ''za čas''

7 h

0
Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

Savjeti

Kada čistite snijeg na lopatu pospite ovaj sastojak: Sve će ići brže i lakše

9 h

0
Вриједан савјет нутриционисте након празника

Savjeti

Vrijedan savjet nutricioniste nakon praznika

1 d

0
Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

Savjeti

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

25

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

17

45

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner