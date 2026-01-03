Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

Izvor:
Aktivno pjevanje utiče na nervni sistem, snižava stresni odgovor i može pozitivno da utiče na imunitet.
Muzikoterapija se širom svijeta koristi u raznim oblastima medicine, kao pomoć u ublažavanu stresa, anksioznosti, depresije, kao i kod rehabilitacije nakon moždanog udara ili traume.
"Pjevanje nije samo zabava. Aktivno pjevanje utiče na nervni sistem, snižava stresni odgovor i može pozitivno da utiče na imunitet", kaže Aleksandra Lišanin, nutricionista na svom instagram profilu.
Studije pokazuju da pjevanje:
Pjevanje nije terapija u klasičnom smislu, ali predstavlja jednostavan i besplatan alat za svakodnevnu regulaciju stresa. Muzika vodi do srca, a kroz srce, do smirenosti, naglašava Lišanin.
Društvo
"Za razliku od pasivnog slušanja muzike, pjevanje uključuje emocije, kontrolisano disanje i aktivno telo. Kada ljudi pevaju zajedno, disanje se spontano sinhronizuje, što olakšava prelazak nervnog sistema u stanje smirenosti. Istovremeno se jača emocionalna povezanost, što dodatno smanjuje stres i jača psihološku i biološku otpornost", sugeriše Aleksandra.
Sporija, umirujuća muzika, izaziva povećano lučenje endorfina, hormona zadovoljstva koji složenim mehanizmima dovodi do smanjenja broja otkucaja srca i snižavanja vrijednosti krvnog pritiska, dok brza ili vrlo glasna muzika djeluje stimulišuće i može da ima suprotan efekat.
