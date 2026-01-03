Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

Sutra je posljednja nedjelja pred Božić, a obilježava je praznik posvećen očevima - Oci.

Vjernici su proteklih nedjelja obilježavali Materice i Djetinjce, praznike posvećene majkama i djeci, a sada je došlao red i na očeve.

Na sutrašnji dan, isto kao na Materice, djeca porane i unaprijed pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad vezuju svoje očeve za noge na isti način kao što su njih vezivali na Djetinjce.

Očevi bi obično danima unaprijed sakrivali sve konopce, a djeca bi pokušavala da ih nekako nabave, kako bi pripremljeno dočakala praznik. Prema običaju očevi treba djeci da daju poklone kako bi bili oslobođeni.

Ovaj dan upućuje na to koliko je važno čuvati zajedništvo i ljubav prema porodici.

Takođe se na ovaj dan sprema svečani, posni ručak, koji porodicu okuplja za stolom.