Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo muškarca

03.01.2026

14:32

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца
Tijelo 52-godišnjeg muškarca, za kojim se tragalo, danas je pronađeno u Dravi nedaleko od Preloga.

Mrtvozorničkim pregledom utvrđeno je da se utopio, saopštila je policija.

Na telu nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazivali na to da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela.

Za nestalim 52-godišnjakom, čiji je nestanak prijavljen juče, pokrenuta je opsežna akcija traganja tokom subotnjeg prepodneva. U akciji su učestvovali policijski službenici Policijske uprave Međimurske, pripadnici HGSS-a iz Čakovca, kao i dobrovoljna vatrogasna društva iz Preloga, Cirkovljana, Draškovca, Oporovca, Čehovca i Čukovca, kao i članovi porodice, prijatelji i poznanici.

Oko 10 sati, u Dravi nedaleko od „Hubertove grabe“ kod Preloga, pronađeno je tijelo muškarca. O otkriću je obavješten nadležni državni tužilac, koji je prepustio obavljanje uviđaja policiji, prenosi Indeks.

