Nakon višečasovne borbe, iz mora izvučeno tijelo muškarca iz BiH

02.01.2026
17:35
Tijelo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahtjevne borbe sa vrlo visokim talasima, javljaju hrvatski mediji.
Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez prethodno je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno tijelo muškarca kojeg su jutros talasi povukli u more sa stijene podno dubrovačkih zidina.
Muškarci su talasi povukli u more sa stijene dok se fotografisao sa porodicom.
Brodica Lučke kapetanije, tri zaposlena u pomorskoj graničnoj policiji, dva vatrogasca i ronilac su bili na poziciji ispred uvale Pile, ali je vrijeme jako loše što je otežavalo izvlačenja tijela.
