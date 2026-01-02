Logo
Nakon višečasovne borbe, iz mora izvučeno tijelo muškarca iz BiH

02.01.2026

17:35

Komentari:

0
Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ
Foto: screenshot / YouTube/ Dubrovački dnevnik

Tijelo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahtjevne borbe sa vrlo visokim talasima, javljaju hrvatski mediji.

Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez prethodno je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno tijelo muškarca kojeg su jutros talasi povukli u more sa stijene podno dubrovačkih zidina.

Дубровник таласи тијело

Region

Locirano tijelo muškarca iz BiH koga su talasi povukli u more u Dubrovniku

Muškarci su talasi povukli u more sa stijene dok se fotografisao sa porodicom.

Дубровник-нестао човјек

Region

Dubrovnik: Opsežna potraga za muškarcem iz BiH kojeg su talasi povukli u more

Brodica Lučke kapetanije, tri zaposlena u pomorskoj graničnoj policiji, dva vatrogasca i ronilac su bili na poziciji ispred uvale Pile, ali je vrijeme jako loše što je otežavalo izvlačenja tijela.

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

Društvo

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

4 h

2
Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

Svijet

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

4 h

0
Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Društvo

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

5 h

0
Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

Svijet

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

5 h

0

Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра

Region

Crna Gora: Upozorenje zbog obilne kiše i olujnog vjetra

5 h

0
Лоцирано тијело мушкарца из БиХ кога су таласи повукли у море у Дубровнику

Region

Locirano tijelo muškarca iz BiH koga su talasi povukli u more u Dubrovniku

6 h

0
Дубровник: Опсежна потрага за мушкарцем из БиХ којег су таласи повукли у море

Region

Dubrovnik: Opsežna potraga za muškarcem iz BiH kojeg su talasi povukli u more

7 h

0
Снијег пао у Подгорици 2. јануара

Region

U Podgorici pada snijeg

12 h

0
22

03

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

22

00

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

21

50

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

21

47

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

21

42

Za rubriku vjerovali ili ne: Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

