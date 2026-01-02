Dubrovnik: Opsežna potraga za muškarcem iz BiH kojeg su talasi povukli u more

U Dubrovniku je u toku opsežna akcija traganja i spašavanja na moru a prema prvim informacijama, hitne službe tragaju za muškom osobom, državljaninom BiH.

Kako prenosi Dubrovački dnevnik, muškarac se sa porodicom fotografisao na stijenama, podno dubrovačkih zidina, kada su ga povukli snažni talasi u more.

More je vrlo nemirno, a talasi nastali usljed juga koji duva i spasiocima otežavaju pristup mjestu nestanka.

Na terenu su pripadnici Lučke kapetanije, policijskih službi i HGS S-a, a službama se priključio i Dubrovčanin Dominko Radić koji sa svojom barkom pomaže u potrazi nesrećnog turiste. U potragu je uključen i helikopter.