Kako da spremite Božićnu česnicu da bude mekana i mirisna

02.01.2026

02.01.2026

Како да спремите Божићну чесницу да буде мекана и мирисна

Prava Božićna česnica nije samo hljeb, ona je simbol zajedništva, molitva u tijestu i nada da će naredna godina biti plodna.

Mnogi se plaše da tijesto neće nadoći ili da će pogača biti tvrda. Zaboravi na te brige. Uz ovaj provjereni metod, tvoja česnica će biti vazdušasta, mirisna i, što je najvažnije, napravljena sa ljubavlju. Tajna nije u skupim sastojcima, već u temperaturi vode i tvojim mislima dok mijesiš.

Sastojci koji prizivaju tradiciju

Prije nego što zasučeš rukave, važno je da svi sastojci budu sobne temperature. Hladno brašno ili jaja mogu „uplašiti“ kvasac. Za ovaj poduhvat ti ne treba mnogo, ali kvalitet je presudan.

1 kg mekog brašna (tip 400 je idealan za mekoću)

500 ml mlake vode (ne vrele, da ne ubije kvasac)

1 kocka svježeg kvasca (ili 2 kesice suvog)

1 kašičica šećera (da aktivira kvasac)

2 kašičice soli

100 ml ulja ili istopljene masti

Novčić (dobro opran i iskuvan)

Savjeti

Šta uraditi sa novčićem iz česnice?

Kako se mijesi prava Božićna česnica

Prvi korak je ritualan. U malo mlake vode razmuti kvasac sa šećerom i kašikom brašna. Ostavi ga da „krene“ – kada vidiš mjehuriće, to je znak da je život u tijestu probuđen. U dublju posudu sipaj brašno, napravi udubljenje u sredini i dodaj so, ulje i nadošli kvasac.

Sada nastupa ključni trenutak. Dok dodaješ preostalu vodu, mesi lagano i strpljivo. Testo treba da bude glatko i da se ne lepi za ruke, ali nikako previše tvrdo. Stari kažu da se česnica mijesi dok te ne zabole ruke, jer se tako energija prenosi u hleb. Kada osetiš pod prstima da je tijesto postalo elastično i toplo, to je to.

Ne zaboravi novčić! Ubaci ga u tijesto prije finalnog oblikovanja. Sakrij ga dobro, jer onaj ko ga pronađe, prema vjerovanju, imaće sreće i novca cijele godine. Oblikuj pogaču u krug i stavi je u podmazan pleh. Ukrasi je po želji – pletenicama, krstom ili simbolima od testa (ptice za zdravlje, klasje za rod).

Марко

Društvo

Jedanaestogodišnji Marko Đukić izvukao zlatnik u velikoj božićnoj česnici

Pečenje i iščekivanje

Pusti česnicu da odmara pokrivena krpom bar 30 minuta pre pečenja. Ona mora da „diše“. Premaži je žumancetom za onaj neodoljivi zlatni sjaj. Peci je u zagrijanoj rerni na 200 stepeni, a zatim smanji na 180. Kada kuhinja zamiriše na dom, a kora dobije boju starog zlata, prava Božićna česnica je gotova.

Dok para izlazi iz vrućeg hljeba, a ruke tvojih najmilijih traže svoj komad sreće, shvatićeš da je ovaj trud vredeo svakog minuta. Ne čekaj sledeću godinu – pripremi brašno i vodu, i unesi magiju praznika u svoj dom već sada, prenosi Krstarica.

Česnica

Božić

Komentari (0)
