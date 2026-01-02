Nove cijene putarina stupaju na snagu

Od 1. januara 2026. godine stupiće na snagu nove cijene putarina na važnim autoputskim pravcima u Austriji, što će osjetiti turisti i vozači koji često prelaze Alpe ka Italiji, Sloveniji i zapadnom dijelu zemlje.

Državna kompanija ASFINAG, koja upravlja austrijskom mrežom autoputeva, prilagodila je cijene za vozila do 3,5 tone - putničke automobile, kampere i mala dostavna vozila. Povećanje cijena prati inflaciju iz 2025. godine, koja je iznosila oko četiri procenta.

Cijene pojedinačnih putarina:

- A9 Glajnalm: 12 € (ranije 11,50 €)

- A9 Bosruk: 7 € (nepromijenjeno)

- A10 Tauern/Kačberg: 15 € (ranije 14,50 €)

- A13 Brener: 12,50 € (ranije 12 €)

Na primjer, putovanje od Minhena do Južnog Tirola preko Brenera koštaće 12,50 € od 2026. godine, što je 50 centi više nego ranije. Prolazak kroz tunel Tauern do Koruške ili Slovenije koštaće 15 €.

Višestruke karte

Za vozače koji često koriste iste rute, cijene višestrukih karata takođe rastu:

- A9 Pirn: 80 evra (ranije 77,50 evra)

- A10 Tauern: 90 evra (ranije 87 evra)

- A13 Brener: 75 evra (ranije 72 evra)

- S16 Arlberg: 78 evra (ranije 75 evra)

Uprkos povećanju cijena, višestruke karte su i dalje pristupačnije za česte putnike.

Zašto putarine rastu?

ASFINAG objašnjava da se cijene redovno usklađuju sa inflacijom, a sredstva od putarina se ulažu u održavanje i modernizaciju puteva. Poseban fokus je na bezbijednosti - rad tunela, sistemi za praćenje i zaštita od lavina.

Austrija godišnje ulaže oko milijardu evra u svoju mrežu autoputeva i brzih puteva, a putarine su glavni izvor ovog finansiranja.

Kompanija savjetuje vozačima da digitalno kupuju putarine, putem aplikacije ili veb prodavnice, kako bi izbjegli gužve na naplatnim rampama, prenosi ''Feniks-Magazin“.