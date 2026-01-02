Nove cijene putarina stupaju na snagu

Izvor:
Feniks magazin
02.01.2026
13:45
Komentari:0
Od 1. januara 2026. godine stupiće na snagu nove cijene putarina na važnim autoputskim pravcima u Austriji, što će osjetiti turisti i vozači koji često prelaze Alpe ka Italiji, Sloveniji i zapadnom dijelu zemlje.
Državna kompanija ASFINAG, koja upravlja austrijskom mrežom autoputeva, prilagodila je cijene za vozila do 3,5 tone - putničke automobile, kampere i mala dostavna vozila. Povećanje cijena prati inflaciju iz 2025. godine, koja je iznosila oko četiri procenta.
- A9 Glajnalm: 12 € (ranije 11,50 €)
- A9 Bosruk: 7 € (nepromijenjeno)
- A10 Tauern/Kačberg: 15 € (ranije 14,50 €)
- A13 Brener: 12,50 € (ranije 12 €)
Na primjer, putovanje od Minhena do Južnog Tirola preko Brenera koštaće 12,50 € od 2026. godine, što je 50 centi više nego ranije. Prolazak kroz tunel Tauern do Koruške ili Slovenije koštaće 15 €.
Za vozače koji često koriste iste rute, cijene višestrukih karata takođe rastu:
- A9 Pirn: 80 evra (ranije 77,50 evra)
- A10 Tauern: 90 evra (ranije 87 evra)
- A13 Brener: 75 evra (ranije 72 evra)
- S16 Arlberg: 78 evra (ranije 75 evra)
Uprkos povećanju cijena, višestruke karte su i dalje pristupačnije za česte putnike.
ASFINAG objašnjava da se cijene redovno usklađuju sa inflacijom, a sredstva od putarina se ulažu u održavanje i modernizaciju puteva. Poseban fokus je na bezbijednosti - rad tunela, sistemi za praćenje i zaštita od lavina.
Austrija godišnje ulaže oko milijardu evra u svoju mrežu autoputeva i brzih puteva, a putarine su glavni izvor ovog finansiranja.
Kompanija savjetuje vozačima da digitalno kupuju putarine, putem aplikacije ili veb prodavnice, kako bi izbjegli gužve na naplatnim rampama, prenosi ''Feniks-Magazin“.
Svijet
3 h0
Republika Srpska
4 h2
Društvo
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
24
17
13
16
59
16
59
16
50
Trenutno na programu