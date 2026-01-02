Logo
Large banner

Nove cijene putarina stupaju na snagu

Izvor:

Feniks magazin

02.01.2026

13:45

Komentari:

0
Нове цијене путарина ступају на снагу

Od 1. januara 2026. godine stupiće na snagu nove cijene putarina na važnim autoputskim pravcima u Austriji, što će osjetiti turisti i vozači koji često prelaze Alpe ka Italiji, Sloveniji i zapadnom dijelu zemlje.

Državna kompanija ASFINAG, koja upravlja austrijskom mrežom autoputeva, prilagodila je cijene za vozila do 3,5 tone - putničke automobile, kampere i mala dostavna vozila. Povećanje cijena prati inflaciju iz 2025. godine, koja je iznosila oko četiri procenta.

Cijene pojedinačnih putarina:

- A9 Glajnalm: 12 € (ranije 11,50 €)

- A9 Bosruk: 7 € (nepromijenjeno)

- A10 Tauern/Kačberg: 15 € (ranije 14,50 €)

- A13 Brener: 12,50 € (ranije 12 €)

Na primjer, putovanje od Minhena do Južnog Tirola preko Brenera koštaće 12,50 € od 2026. godine, što je 50 centi više nego ranije. Prolazak kroz tunel Tauern do Koruške ili Slovenije koštaće 15 €.

Višestruke karte

Za vozače koji često koriste iste rute, cijene višestrukih karata takođe rastu:

- A9 Pirn: 80 evra (ranije 77,50 evra)

- A10 Tauern: 90 evra (ranije 87 evra)

- A13 Brener: 75 evra (ranije 72 evra)

- S16 Arlberg: 78 evra (ranije 75 evra)

Uprkos povećanju cijena, višestruke karte su i dalje pristupačnije za česte putnike.

Zašto putarine rastu?

ASFINAG objašnjava da se cijene redovno usklađuju sa inflacijom, a sredstva od putarina se ulažu u održavanje i modernizaciju puteva. Poseban fokus je na bezbijednosti - rad tunela, sistemi za praćenje i zaštita od lavina.

Austrija godišnje ulaže oko milijardu evra u svoju mrežu autoputeva i brzih puteva, a putarine su glavni izvor ovog finansiranja.

Kompanija savjetuje vozačima da digitalno kupuju putarine, putem aplikacije ili veb prodavnice, kako bi izbjegli gužve na naplatnim rampama, prenosi ''Feniks-Magazin“.

Podijeli:

Tagovi:

Putarina

Cijene

EU

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тајланд Камбоџа

Svijet

Više od 100 poginulih u saobraćajkama tokom proslave Nove godine

3 h

0
Билборди са слоганом ''Живјеће огњиште'' широм Српске

Republika Srpska

Bilbordi sa sloganom ''Živjeće ognjište'' širom Srpske

4 h

2
Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Društvo

Zimska služba Autoputeva Republike Srpske u pripravnosti zbog najavljenih padavina

4 h

0
Анес Поробић је пјевач

Hronika

Teško povrijeđen u nesreći pjevač Zvezda Granda, kritično nakon udesa kod Gradiške

4 h

0

Više iz rubrike

Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Društvo

Zimska služba Autoputeva Republike Srpske u pripravnosti zbog najavljenih padavina

4 h

0
Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша

Društvo

Od nedjelje na planinama pola metra snijega, u Hercegovini obilna kiša

5 h

0
Поклон-честитка градоначелника Градишке Зорана Аџић у износу од 1.000 КМ уручена је данас Душани Босанчић, мајци прворођене бебе у Градишци.

Društvo

Prvorođena beba u Gradišci nagrađena sa 1.000 KM

5 h

0
Гори аутомобил на ауто-путу “9. јануар”

Društvo

Gori automobil na auto-putu “9. januar”

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner