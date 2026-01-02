Bilbordi sa sloganom ''Živjeće ognjište'' širom Srpske

Izvor:
SRNA
02.01.2026
13:28
Komentari:2
Uoči obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, širom Srpske postavljeni su bilbordi sa sloganom ovogodišnje proslave "Živjeće ognjište".
Od Trebinja do Novog Grada ova poruka vidljiva je u svim lokalnim zajednicama i na putnim pravcima kao simbol zajedništva i trajanja Republike Srpske.
Postavljanje bilborda predstavlja dio jedinstvene vizuelne kampanje kojom Republika Srpska i njene institucije obilježavaju Dan Republike.
Slogan "Živjeće ognjište" nije samo vizuelna poruka, već snažan simbol duboko ukorijenjen u tradiciji i identitetu srpskog naroda. On govori o domu, porodici i prostoru na kojem se živi i ostaje.
Društvo
Zimska služba Autoputeva Republike Srpske u pripravnosti zbog najavljenih padavina
Ognjište u srpskoj tradiciji oduvijek je označavalo središte života i pripadnosti. Njegovo očuvanje značilo je očuvanje porodice i zajednice, a njegovo gašenje gubitak doma i raseljavanje.
Upravo zato slogan koji prati ovogodišnje obilježavanje Dana Republike nosi poruku koja nadilazi jedan datum i jednu svečanost.
Kroz vizuelnu prisutnost širom Republike Srpske, poruka "Živjeće ognjište" povezuje sve njene krajeve i podsjeća da je Republika Srpska zajednički dom njenih građana.
Ona nije apstraktna ideja, već prostor života, rada i budućnosti, u kojem se čuvaju identitet, jezik i tradicija, ali i gradi savremeno društvo okrenuto miru, stabilnosti i razvoju.
U susret 9. januaru, bilbordi sa porukom "Živjeće ognjište" postaju vidljiv znak trajanja i zajedništva, podsjećajući da Republika Srpska živi kroz svoje ljude, gradove, opštine, i svoja ognjišta, danas, sutra i u vremenima koja dolaze.
Republika Srpska će i ove godine nizom manifestacija svečano i dostojanstveno obilježiti Dan Republike, a svečanosti su planirane 5, 8, 9. i 10. januara. Tim povodom predviđeni su svečana akademija, kao i tradicionalni svečani defile.
Hronika
Teško povrijeđen u nesreći pjevač Zvezda Granda, kritično nakon udesa kod Gradiške
Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika srpskog naroda u BiH odlukom tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH. Tada je izražena politička volja srpskog naroda u BiH da se organizuje u svoju Republiku, radi očuvanja prava na slobodu, ravnopravnost i opstanak.
Stvaranje Republike Srpske je odgovor na tadašnje istorijske okolnosti i duboke političke promjene, sa ciljem da se obezbijedi institucionalni okvir za zaštitu kolektivnih i individualnih prava.
Od tada do danas, Republika Srpska ostaje trajna ustavna kategorija, zasnovana na Dejtonskom mirovnom sporazumu i posvećena miru, stabilnosti i razvoju.
Društvo
4 h0
Republika Srpska
1 d1
Banja Luka
1 d0
Republika Srpska
3 d10
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
7 h0
Najnovije
Najčitanije
17
24
17
13
16
59
16
59
16
50
Trenutno na programu