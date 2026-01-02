Bilbordi sa sloganom ''Živjeće ognjište'' širom Srpske

Od Trebinja do Novog Grada ova poruka vidljiva je u svim lokalnim zajednicama i na putnim pravcima kao simbol zajedništva i trajanja Republike Srpske.

Postavljanje bilborda predstavlja dio jedinstvene vizuelne kampanje kojom Republika Srpska i njene institucije obilježavaju Dan Republike.

Slogan "Živjeće ognjište" nije samo vizuelna poruka, već snažan simbol duboko ukorijenjen u tradiciji i identitetu srpskog naroda. On govori o domu, porodici i prostoru na kojem se živi i ostaje.

Ognjište u srpskoj tradiciji oduvijek je označavalo središte života i pripadnosti. Njegovo očuvanje značilo je očuvanje porodice i zajednice, a njegovo gašenje gubitak doma i raseljavanje.

Upravo zato slogan koji prati ovogodišnje obilježavanje Dana Republike nosi poruku koja nadilazi jedan datum i jednu svečanost.

Kroz vizuelnu prisutnost širom Republike Srpske, poruka "Živjeće ognjište" povezuje sve njene krajeve i podsjeća da je Republika Srpska zajednički dom njenih građana.

Ona nije apstraktna ideja, već prostor života, rada i budućnosti, u kojem se čuvaju identitet, jezik i tradicija, ali i gradi savremeno društvo okrenuto miru, stabilnosti i razvoju.

U susret 9. januaru, bilbordi sa porukom "Živjeće ognjište" postaju vidljiv znak trajanja i zajedništva, podsjećajući da Republika Srpska živi kroz svoje ljude, gradove, opštine, i svoja ognjišta, danas, sutra i u vremenima koja dolaze.

Republika Srpska će i ove godine nizom manifestacija svečano i dostojanstveno obilježiti Dan Republike, a svečanosti su planirane 5, 8, 9. i 10. januara. Tim povodom predviđeni su svečana akademija, kao i tradicionalni svečani defile.

Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika srpskog naroda u BiH odlukom tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH. Tada je izražena politička volja srpskog naroda u BiH da se organizuje u svoju Republiku, radi očuvanja prava na slobodu, ravnopravnost i opstanak.

Stvaranje Republike Srpske je odgovor na tadašnje istorijske okolnosti i duboke političke promjene, sa ciljem da se obezbijedi institucionalni okvir za zaštitu kolektivnih i individualnih prava.

Od tada do danas, Republika Srpska ostaje trajna ustavna kategorija, zasnovana na Dejtonskom mirovnom sporazumu i posvećena miru, stabilnosti i razvoju.