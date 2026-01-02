Logo
Large banner

Saopštenje RiTE Ugljevik zbog dezinformacija u medijima

02.01.2026

12:40

Komentari:

1
Саопштење РиТЕ Угљевик због дезинформација у медијима
Foto: ATV

RiTE Ugljevik saopštenjem su demantovali lažne medijske vijesti o havariji na postrojenju.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

S obzirom na medijske naslove i dezinformacije koje se šire putem medija, RiTE Ugljevik daje ovo saopštenje u cilju informisanja javnosti, da situacija koja se desila nije nikakva havarija kako je medijski predstavljena, nego uobičajeni kvar na opremi i da su preduzete sve aktivnosti na otklanjanju istog.

Šljaka se iz ložišta kotla, odnosno odšljakivača, odvodi putem grebača (lančastog transportera). U uslovima povećanih količina šljake navedeni sistem radi u izuzetno teškim uslovima. Tako je usled konstantne, visoke opterećenosti i zamora materijala došlo do iznenadnog loma na lančaniku preko koga se ostvaruje pogon lančastog transportera, čime je onemogućen dalji transport šljake iz odšljakivača. Pogonsko osoblje je u datom trenutku donijelo jedinu moguću i ispravnu odluku i izvršilo bezbjedno isključenje kotlovskog agregata. S obzirom da je u trenutku loma lančanika unutar odšljakivača ostala određena količina šljake, da u tom momentu i dalje dolazi do obrušavanja šljake sa zidova ložišta kotla povremeno dolazi do isijavanja određenih manjih količina šljake izvan odšljakivača. U cilju kontrole navedene situacije pogonsko osoblje je angažovalo vatrogasno osoblje koje je obezbjeđivalo lice mjesta, te ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti po zaposlene i opremu.

Prethodno opisana situacija nije neuobičajena i bila je možemo slobodno reći veliki broj puta tokom perioda rada termoelektrane, odnosno više puta je dolazilo do kidanja samog lanca lančastog transportera ili kvara na reduktoru pogona lančastog transportera. Navedeni problemi su dovodili do potrebe bezbjednog isključenja kotla, u cilju otklanjanja kvarova.

RiTE Ugljevik osuđuje plasiranje neistina od strane RTV BN, kao i prenošenje takvih neistina od strane pojedinih medija i portala. U slučaju da se takve situacije ponove bićemo prinuđeni da prekinemo svaku komunikaciju i da protiv medija koji šire paniku i uznemiravaju javnost prenošenjem netačnih i neprovjerenih informacija o radu RiTE Ugljevik, pokrenemo sve raspoložive pravne postupke radi zaštite ugleda preduzeća i odgovornosti za nastalu štetu.

Podijeli:

Tagovi:

RiTE Ugljevik

saopštenje

demanti

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

Svijet

Sve se odigralo u nekoliko sekundi: Isplivao novi snimak katastrofalnog požara u Švajcarskoj

5 h

0
Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша

Društvo

Od nedjelje na planinama pola metra snijega, u Hercegovini obilna kiša

5 h

0
Ево шта утиче на животни вијек ваше батерије

Nauka i tehnologija

Evo šta utiče na životni vijek vaše baterije

5 h

0
Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

Svijet

Broj žrtava u Kran-Montani porastao na 47

5 h

0

Više iz rubrike

Додик: Нова болица у Требињу биће на понос Републике Српске

Republika Srpska

Dodik: Nova bolica u Trebinju biće na ponos Republike Srpske

5 h

2
Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

Republika Srpska

Dijete (2) koje je pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet je umrlo

6 h

0
Додик са митрополитом Јефремом

Republika Srpska

Dodik sa mitropolitom Jefremom

7 h

0
Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

Republika Srpska

Stanković: U planu uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner