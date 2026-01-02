Saopštenje RiTE Ugljevik zbog dezinformacija u medijima

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

S obzirom na medijske naslove i dezinformacije koje se šire putem medija, RiTE Ugljevik daje ovo saopštenje u cilju informisanja javnosti, da situacija koja se desila nije nikakva havarija kako je medijski predstavljena, nego uobičajeni kvar na opremi i da su preduzete sve aktivnosti na otklanjanju istog.

Šljaka se iz ložišta kotla, odnosno odšljakivača, odvodi putem grebača (lančastog transportera). U uslovima povećanih količina šljake navedeni sistem radi u izuzetno teškim uslovima. Tako je usled konstantne, visoke opterećenosti i zamora materijala došlo do iznenadnog loma na lančaniku preko koga se ostvaruje pogon lančastog transportera, čime je onemogućen dalji transport šljake iz odšljakivača. Pogonsko osoblje je u datom trenutku donijelo jedinu moguću i ispravnu odluku i izvršilo bezbjedno isključenje kotlovskog agregata. S obzirom da je u trenutku loma lančanika unutar odšljakivača ostala određena količina šljake, da u tom momentu i dalje dolazi do obrušavanja šljake sa zidova ložišta kotla povremeno dolazi do isijavanja određenih manjih količina šljake izvan odšljakivača. U cilju kontrole navedene situacije pogonsko osoblje je angažovalo vatrogasno osoblje koje je obezbjeđivalo lice mjesta, te ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti po zaposlene i opremu.

Prethodno opisana situacija nije neuobičajena i bila je možemo slobodno reći veliki broj puta tokom perioda rada termoelektrane, odnosno više puta je dolazilo do kidanja samog lanca lančastog transportera ili kvara na reduktoru pogona lančastog transportera. Navedeni problemi su dovodili do potrebe bezbjednog isključenja kotla, u cilju otklanjanja kvarova.

RiTE Ugljevik osuđuje plasiranje neistina od strane RTV BN, kao i prenošenje takvih neistina od strane pojedinih medija i portala. U slučaju da se takve situacije ponove bićemo prinuđeni da prekinemo svaku komunikaciju i da protiv medija koji šire paniku i uznemiravaju javnost prenošenjem netačnih i neprovjerenih informacija o radu RiTE Ugljevik, pokrenemo sve raspoložive pravne postupke radi zaštite ugleda preduzeća i odgovornosti za nastalu štetu.