Dodik: Nova bolica u Trebinju biće na ponos Republike Srpske

Izvor:
SRNA
02.01.2026
12:32
Komentari:2
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će nova bolnica u Trebinju, koja će biti otvorena u ponedjeljak, 5. januara, biti na ponos Republike Srpske i dokaz je da se u teškom vremenu osporavanja i sankcija nije odustalo od razvojnih programa.
"Vjerujemo da će nova bolnica biti doprinos ukupnom razvoju Trebinja i da govori o tome da vlast u Republici Srpskoj vodi računa o svim dijelovima Srpske", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.
On je podsjetio da je bolnica koštala 140 miliona KM i da je izgrađena iz vlastitih sredstava Republike Srpske.
"Riječ je o monumentalnom objektu čiju će uslugu koristiti građani Trebinja, ali i okolnih mjesta", rekao je Dodik i dodao da kapaciteti bolnice znatno premašuju broj stanovnika Trebinja.
Dodik sa mitropolitom Jefremom
On je istakao da će zbog uslova koji su gotovo najbolji u regionu, uzimajući u obzir Crnu Goru i dio Hrvatske, ova bolnica privući znatan broj korisnika.
"Bolnica ima ne samo najbolju opremu, već će u njoj raditi i 40 specijalista. Želimo da to bude regionalni centar u kojem će usluge pružati eminentni stručnjaci koji će dolaziti iz drugih zdravstvenih centara, najviše iz Beograda i Banjaluke", rekao je Dodik.
Dodik: U 2026. na svakom koraku pokazivati podršku jednih drugima
On je ocijenio da je trebinjska bolnica poklon Republici Srpskoj.
"Nismo odustali od njene izgradnje uprkos sankcijama, političkim turbulencijama i sve smo usmjerili na to da bolnicu otvorimo 9. januara", zaključio je Dodik.
