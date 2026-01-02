Logo
Large banner

Dodik: Nova bolica u Trebinju biće na ponos Republike Srpske

Izvor:

SRNA

02.01.2026

12:32

Komentari:

2
Додик: Нова болица у Требињу биће на понос Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će nova bolnica u Trebinju, koja će biti otvorena u ponedjeljak, 5. januara, biti na ponos Republike Srpske i dokaz je da se u teškom vremenu osporavanja i sankcija nije odustalo od razvojnih programa.

"Vjerujemo da će nova bolnica biti doprinos ukupnom razvoju Trebinja i da govori o tome da vlast u Republici Srpskoj vodi računa o svim dijelovima Srpske", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da je bolnica koštala 140 miliona KM i da je izgrađena iz vlastitih sredstava Republike Srpske.

"Riječ je o monumentalnom objektu čiju će uslugu koristiti građani Trebinja, ali i okolnih mjesta", rekao je Dodik i dodao da kapaciteti bolnice znatno premašuju broj stanovnika Trebinja.

jefrem

Republika Srpska

Dodik sa mitropolitom Jefremom

On je istakao da će zbog uslova koji su gotovo najbolji u regionu, uzimajući u obzir Crnu Goru i dio Hrvatske, ova bolnica privući znatan broj korisnika.

"Bolnica ima ne samo najbolju opremu, već će u njoj raditi i 40 specijalista. Želimo da to bude regionalni centar u kojem će usluge pružati eminentni stručnjaci koji će dolaziti iz drugih zdravstvenih centara, najviše iz Beograda i Banjaluke", rekao je Dodik.

Додик-АТВ

Republika Srpska

Dodik: U 2026. na svakom koraku pokazivati podršku jednih drugima

On je ocijenio da je trebinjska bolnica poklon Republici Srpskoj.

"Nismo odustali od njene izgradnje uprkos sankcijama, političkim turbulencijama i sve smo usmjerili na to da bolnicu otvorimo 9. januara", zaključio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Trebinje

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

Republika Srpska

Dodik: Hapšenje Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja

2 d

5
Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима

Republika Srpska

Dodik: U 2026. na svakom koraku pokazivati podršku jednih drugima

2 d

3
Додик: Суд БиХ брутално гази изборну вољу бирача у Српској

Republika Srpska

Dodik: Sud BiH brutalno gazi izbornu volju birača u Srpskoj

2 d

10
Додик са митрополитом Јефремом

Republika Srpska

Dodik sa mitropolitom Jefremom

7 h

0

Više iz rubrike

Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

Republika Srpska

Dijete (2) koje je pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet je umrlo

6 h

0
Додик са митрополитом Јефремом

Republika Srpska

Dodik sa mitropolitom Jefremom

7 h

0
Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

Republika Srpska

Stanković: U planu uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

8 h

0
Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

Republika Srpska

Šta je obilježilo rad Narodne skupštine u protekloj godini?

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner