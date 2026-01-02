Dodik: Nova bolica u Trebinju biće na ponos Republike Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će nova bolnica u Trebinju, koja će biti otvorena u ponedjeljak, 5. januara, biti na ponos Republike Srpske i dokaz je da se u teškom vremenu osporavanja i sankcija nije odustalo od razvojnih programa.

"Vjerujemo da će nova bolnica biti doprinos ukupnom razvoju Trebinja i da govori o tome da vlast u Republici Srpskoj vodi računa o svim dijelovima Srpske", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da je bolnica koštala 140 miliona KM i da je izgrađena iz vlastitih sredstava Republike Srpske.

"Riječ je o monumentalnom objektu čiju će uslugu koristiti građani Trebinja, ali i okolnih mjesta", rekao je Dodik i dodao da kapaciteti bolnice znatno premašuju broj stanovnika Trebinja.

On je istakao da će zbog uslova koji su gotovo najbolji u regionu, uzimajući u obzir Crnu Goru i dio Hrvatske, ova bolnica privući znatan broj korisnika.

"Bolnica ima ne samo najbolju opremu, već će u njoj raditi i 40 specijalista. Želimo da to bude regionalni centar u kojem će usluge pružati eminentni stručnjaci koji će dolaziti iz drugih zdravstvenih centara, najviše iz Beograda i Banjaluke", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je trebinjska bolnica poklon Republici Srpskoj.

"Nismo odustali od njene izgradnje uprkos sankcijama, političkim turbulencijama i sve smo usmjerili na to da bolnicu otvorimo 9. januara", zaključio je Dodik.