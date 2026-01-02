Logo
Large banner

Dijete (2) koje je pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet je umrlo

Izvor:

Telegraf

02.01.2026

11:21

Komentari:

0
Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

Dvogodišnje dijete, koje je teško povrijeđeno tokom proslave Nove godine, umrlo je ovog jutra u klinici u Skoplju.

Prema pisanju medija, dijete je navodno pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet.

Dijete je prvobitno liječeno u Gradskoj opštoj bolnici, a zbog težine povreda hitno je prebačeno u Kliniku za dječju hirurgiju. Ljekarske ekipe su konstatovale masivno krvarenje u mozgu, koje je zahvatilo sve moždane komore.

скопље убиство

Region

Horor u Skoplju: Dijete (2) upucano u glavu, ljekari mu se bore za život

Uprkos intenzivnoj medicinskoj njezi i stalnom praćenju, stanje djeteta je bilo izuzetno ozbiljno i opasno po život. Jutros su ljekari konstatovali smrt.

Do nesreće je došlo kada je dijete bilo sa majkom napolju, kako bi posmatrali vatromet. U jednom trenutku, dok ga je majka držala u naručju, dijete je pogođeno metalnim projektilom, najvjerovatnije zalutalim metkom, nakon čega je odmah prevezeno u bolnicu.

Најновија вијест

Hronika

Prve fotografije stravične nesreće: Poginuo radnik gradske čistoće, nejasno šta se dogodilo

Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski je ranije izjavio da je ovo bio jedan od najozbiljnijih incidenata tokom novogodišnje noći. On je naveo da je povredu nanio metalni fragment i da se sve okolnosti incidenta još uvijek istražuju.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Skoplje

dijete

vatromet

novogodišnja noć

Sjeverna Makedonija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија

Svijet

Zašto demonstranti nose slike Kasema Sulejmanija?

54 min

0
Шта се дешава у Ирану? Реалност или уплитање странаца

Svijet

Šta se dešava u Iranu? Realnost ili uplitanje stranaca

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp se oglasio o protestima u Iranu: Vašington spreman za akciju

1 h

1
Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић

Ekonomija

Lidl "zgrnuo" ozbiljne pare za Božić

2 h

0

Više iz rubrike

Додик са митрополитом Јефремом

Republika Srpska

Dodik sa mitropolitom Jefremom

1 h

0
Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

Republika Srpska

Stanković: U planu uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

3 h

0
Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

Republika Srpska

Šta je obilježilo rad Narodne skupštine u protekloj godini?

16 h

0
"Живјеће огњиште" - званични слоган овогодишње прославе Дана Републике

Republika Srpska

"Živjeće ognjište" - zvanični slogan ovogodišnje proslave Dana Republike

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

58

Prvorođena beba u Gradišci nagrađena sa 1.000 KM

11

48

Parfem, kamuflaža, dosada: Zašto se psi valjaju u smrdljivim stvarima?

11

42

Teniserka (45) dobila pozivnicu za Australijan open, ući će u istoriju!

11

37

Užas u Srpskoj: U autu pronađeno beživotno tijelo

11

35

Rusi neće predstavljati svoju zemlju na zimskim Olimpijskim igrama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner