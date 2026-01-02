Dijete (2) koje je pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet je umrlo

Dvogodišnje dijete, koje je teško povrijeđeno tokom proslave Nove godine, umrlo je ovog jutra u klinici u Skoplju.

Prema pisanju medija, dijete je navodno pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet.

Dijete je prvobitno liječeno u Gradskoj opštoj bolnici, a zbog težine povreda hitno je prebačeno u Kliniku za dječju hirurgiju. Ljekarske ekipe su konstatovale masivno krvarenje u mozgu, koje je zahvatilo sve moždane komore.

Uprkos intenzivnoj medicinskoj njezi i stalnom praćenju, stanje djeteta je bilo izuzetno ozbiljno i opasno po život. Jutros su ljekari konstatovali smrt.

Do nesreće je došlo kada je dijete bilo sa majkom napolju, kako bi posmatrali vatromet. U jednom trenutku, dok ga je majka držala u naručju, dijete je pogođeno metalnim projektilom, najvjerovatnije zalutalim metkom, nakon čega je odmah prevezeno u bolnicu.

Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski je ranije izjavio da je ovo bio jedan od najozbiljnijih incidenata tokom novogodišnje noći. On je naveo da je povredu nanio metalni fragment i da se sve okolnosti incidenta još uvijek istražuju.

