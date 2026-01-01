Logo
"Živjeće ognjište" - zvanični slogan ovogodišnje proslave Dana Republike

Izvor:

ATV

01.01.2026

14:17

"Живјеће огњиште" - званични слоган овогодишње прославе Дана Републике
Foto: Ustupljena fotografija

Povodom obilježavanja Dana Republike Srpske predstavljen je zvanični vizual ovogodišnje proslave čija je centralna poruka u sloganu "Živjeće ognjište", kao zavjet da se identitet ne zaboravi i da se gradi društvo mira, stabilnosti i razvoja, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

"`Živjeće ognjište` snažno poručuje da Republika Srpska nije privremena tvorevina, niti prolazna politička kategorija. Ona je izraz kolektivne volje da se ostane na svome, da se čuva ono što je stečeno i da se odgovorno prenese budućim generacijama", navodi se u saopštenju.

Ova poruka, kako se dodaje, nije okrenuta samo prošlosti i sjećanju, već je zavjet budućnosti i potvrda da Republika Srpska ima snagu da traje, da se razvija i da odgovorno čuva ono što je stvoreno, svjesna svoje istorije, ali okrenuta novim generacijama.

"Duboko ukorijenjen u identitetskom biću srpskog naroda, ovaj slogan nosi poruku koja ne pripada samo vremenu u kojem živimo, već se oslanja na vijekove istorijskog iskustva, stradanja, opstanka i neprestane borbe da se sačuva dom", ističe se u saopštenju.

Naglašava se da je u srpskoj tradiciji ognjište mnogo više od dijela kuće - ono je srce doma, mjesto gdje se okupljala porodica, gdje su se pamtili preci i dočekivali potomci, slavila krsna slava i prenosile vrijednosti koje su oblikovale narod.

"Oko ognjišta se učilo ko smo, odakle dolazimo i kome pripadamo. Zato je ognjište kroz istoriju postalo snažan simbol identiteta - njegovo čuvanje značilo je čuvanje naroda, a njegovo gašenje često je značilo raseljavanje, gubitak i zaborav", napominje se u saopštenju.

Srpski narod je, dodaje se, kroz teške istorijske periode znao da bez svog ognjišta nema ni slobode, ni budućnosti - sačuvati ognjište značilo je sačuvati pravo na postojanje.

"Republika Srpska danas predstavlja to zajedničko, savremeno ognjište srpskog naroda sa ove strane Drine - ona je prostor u kojem se čuvaju identitet, jezik, kultura i vjera, ali i u kojem se živi svakodnevni život, rađaju djeca, osnivaju porodice i planira budućnost", ističe se u saopštenju.

Republika Srpska će i ove godine nizom manifestacija svečano i dostojanstveno obilježiti Dan Republike. Centralne svečanosti planirane su 5, 8, 9. i 10. januara i predviđeni su svečana akademija, kao i tradicionalni svečani defile.

Srpska je nastala 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika srpskog naroda u BiH odlukom tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH.

"Ovo je dan kada je izražena politička volja srpskog naroda u BiH da se organizuje u svoju Republiku, radi očuvanja prava na slobodu, ravnopravnost i opstanak stvarajući Republiku Srpsku kao odgovor na tadašnje istorijske okolnosti i duboke političke promjene, s ciljem da se obezbijedi institucionalni okvir za zaštitu kolektivnih i individualnih prava", naglašava se u saopštenju.

Od tada do danas, kako se dodaje, Republika Srpska ostaje trajna ustavna kategorija, zasnovana na Dejtonskom mirovnom sporazumu i posvećena miru, stabilnosti i razvoju.

9. januar - Dan Republike Srpske

Dan Republike Srpske

