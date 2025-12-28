Logo
"Republika Srpska majka junaka" - slogan pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike

28.12.2025

28.12.2025

11:26

"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике

"Republika Srpska majka junaka" - slogan pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike.

Na prijedlog Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u program obilježavanja, kao poseban događaj, uvrštava se "Dan Republike i Dan boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata".

Republika Srpska će i ove godine, nizom manifestacija, svečano i dostojanstveno obilježiti Dan Republike.

Svečanosti su planirane 5, 8. 9. i 10. januara.

U Trebinju će 5. januara biti otvorena novoizgrađena bolnica, a 8. januara u Banjaluci otkriveno centralno spomen-obilježje borcima Vojske Republike Srpske poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Povodom Dana Republike predviđena je svečana akademija i defile.

Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika srpskog naroda u BiH odlukom tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH. Republika Srpska svoj prvi Ustav dobila je 28. februara 1992. godine pod nazivom Ustav Srpske Republike BiH.

Republika Srpska majka junaka

9. januar - Dan Republike Srpske

