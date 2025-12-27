Logo
"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 70.291 put

Izvor:

RTRS

27.12.2025

19:36

Komentari:

0
Foto: ATV

U okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" broj 1411 je do sada pozvan 70.291 put.

Od 2010. kada je na inicijativu tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika održano prvo donatorsko veče, Srpska, njeni građani i institucije ujedinjuju se u humanosti, sa ciljem da pomognu onima kojima je to najpotrebnije.

16. donatorsko veče, koje je sinoć održano u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, ocijenjeno je kao izuzetno uspješno.

Prikupljeno je više sredstava nego što je potrebno za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Humanitarni broj 1411, koji je otvoren do kraja godine, do sada je pozvan više od 70 hiljada puta.

