Vozač s gas-maskom istovarao otpad kod Broda pa bježao policiji

Vozač kamiona-cisterne hrvatskih registarskih oznaka, opremljen profesionalnom gas-maskom, uhvaćen je danas, 17. januara, u Novom Selu kod Broda, dok je na prostoru napuštene benzinske pumpe istovarao nepoznatu bijelu materiju.

Kako ističu na stranici eBrod.org, činjenica da je počinilac koristio zaštitnu opremu tokom odlaganja praha jasno ukazuje na to da je bio svjestan toksičnosti tereta kojeg je pokušao da se otarasi na teritoriji opštine Brod.

Prema njihovim navodima, ovaj incident je izazvao oštre reakcije mještana Močila i Novog Sela, koji ovaj čin opisuju kao "ekološki terorizam" i tretiranje domaće teritorije kao evropske deponije.

Nakon što je primijećen, vozač je pokušao bjekstvo, ali je brzom koordinacijom građana i policije lociran i presretnut u blizini Dervente. Pripadnici MUP-a Republike Srpske i brodska komunalna policija vratili su bjegunca na mjesto događaja, gd‌je mu je izrečena maksimalna zakonom predviđena kazna za ekološko zagađenje.

"Ovaj put sistem je pokazao zube. Iako novac ne može momentalno popraviti štetu nanesenu prirodi, ova presuda šalje jasnu poruku: Brod nije i neće biti deponija za opasni otpad!

Ovaj incident je alarm za uzbunu. Ekologija nije samo slovo na papiru, već borba za čistu vodu, zemlju i vazduh naših potomaka. Samo zajedničkim d‌jelovanjem – prijavljivanjem sumnjivih radnji i nultom tolerancijom institucija – možemo spriječiti da postanemo „smetlište“ Evrope", ističe se u objavi na Fejsbuk stranici.

Pogledajte snimak ovog događaja: