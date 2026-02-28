Sirene i eksplozije se čuju u Jerusalimu

Sirene se i dalje čuju u Jerusalimu, okolini i širom sjevernog Izraela usred talasa iranskih balističkih raketnih napada.

Ovo je uslijedilo poslije napada Izraela i SAD na Iran.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima, prenio je Tajms of Izrael.

Čuju se eksplozije dok izraelske odbrambene snage aktiviraju sisteme za presretanje projektila u pokušaju da obustave napade.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je započeo "prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada" na Izrael, objavila je agencija Tasnim.

U saopštenju je navedeno da su napadi uslijedili "kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran".