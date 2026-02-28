Tramp: ''Sve što želim je sloboda za narod''

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je za Washington Post da mu je glavna briga "sloboda" za iranski narod.

U kratkom telefonskom razgovoru u ranim jutarnjim satima rekao je da želi da Iran bude mjesto koje je "bezbjedno".

Republika Srpska Košarac: Prvi ustav - temelj državnosti Srpske

"Sve što želim jeste sloboda za narod", rekao je Tramp za Washington Post, upitan kakvo nasljeđe želi da ostavi kao rezultat operacije.

"Želim bezbjednu naciju, i to je ono što ćemo imati."