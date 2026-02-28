Logo
Large banner

Tramp: ''Sve što želim je sloboda za narod''

28.02.2026

12:31

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je za Washington Post da mu je glavna briga "sloboda" za iranski narod.

U kratkom telefonskom razgovoru u ranim jutarnjim satima rekao je da želi da Iran bude mjesto koje je "bezbjedno".

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Prvi ustav - temelj državnosti Srpske

"Sve što želim jeste sloboda za narod", rekao je Tramp za Washington Post, upitan kakvo nasljeđe želi da ostavi kao rezultat operacije.

"Želim bezbjednu naciju, i to je ono što ćemo imati."

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

АТВ сазнаје: Појачане мјере безбједности у Бањалуци

Banja Luka

ATV saznaje: Pojačane mjere bezbjednosti u Banjaluci

1 h

0
Израел напао Иран

Svijet

Pogođena kancelarija iranskog vrhovnog vođe, na meti bio i Ahmadinedžad?

1 h

0
Изречене мјере забране васпитачицама осумњиченим за злостављање дјеце у Сарајеву

Hronika

Izrečene mjere zabrane vaspitačicama osumnjičenim za zlostavljanje djece u Sarajevu

1 h

0
Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН

Svijet

Teheran zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

1 h

0

Više iz rubrike

Израел напао Иран

Svijet

Pogođena kancelarija iranskog vrhovnog vođe, na meti bio i Ahmadinedžad?

1 h

0
Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН

Svijet

Teheran zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

1 h

0
Абу Даби

Svijet

Jedna osoba poginula u Abu Dabiju prilikom raketnog napada Irana

1 h

0
Израелска војска позвала око 20.000 нових резервиста

Svijet

Izraelska vojska pozvala oko 20.000 novih rezervista

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner