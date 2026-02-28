Logo
Izdato upozorenje državljanima Crne Gore koji su na Bliskom istoku

28.02.2026

13:59

Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore preporučilo je državljanima Crne Gore, koji se nalaze u državama Bliskog istoka, da postupaju sa maksimalnim oprezom, izbjegavaju potencijalno ugrožene lokacije i redovno prate uputstva i preporuke lokalnih vlasti i službi civilne zaštite.

"Državljanima Crne Gore savjetuje se da ostanu u svojim domovima i izbjegavaju nepotrebna kretanja dok se bezbjednosna situacija ne stabilizuje", navodi u saopštenju,

Osim toga, preporučuje im se da obezbijede dovoljne zalihe vode, hrane i osnovnih životnih potrepština, kako bi bili spremni u slučaju eventualnih ograničenja kretanja ili drugih vanrednih mjera.

Za eventualnu konzularnu pomoć, državljani Crne Gore mogu kontaktirati ambasade Crne Gore u Abu Dabiju i Ankari, Generalni konzulat u Istanbulu, te počasne konzule u Izraelu, Azerbejdžanu i Libanu.

