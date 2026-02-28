Izdato upozorenje državljanima Crne Gore koji su na Bliskom istoku

28.02.2026
13:59
Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore preporučilo je državljanima Crne Gore, koji se nalaze u državama Bliskog istoka, da postupaju sa maksimalnim oprezom, izbjegavaju potencijalno ugrožene lokacije i redovno prate uputstva i preporuke lokalnih vlasti i službi civilne zaštite.
"Državljanima Crne Gore savjetuje se da ostanu u svojim domovima i izbjegavaju nepotrebna kretanja dok se bezbjednosna situacija ne stabilizuje", navodi u saopštenju,
Osim toga, preporučuje im se da obezbijede dovoljne zalihe vode, hrane i osnovnih životnih potrepština, kako bi bili spremni u slučaju eventualnih ograničenja kretanja ili drugih vanrednih mjera.
Za eventualnu konzularnu pomoć, državljani Crne Gore mogu kontaktirati ambasade Crne Gore u Abu Dabiju i Ankari, Generalni konzulat u Istanbulu, te počasne konzule u Izraelu, Azerbejdžanu i Libanu.
