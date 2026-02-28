Presuda za masakr na Cetinju: Načelnica MUP-a ide u zatvor jer nije oduzela oružje monstrumu

Nekadašna načelnica cetinjske filijale Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore Olivera Krivokapić osuđena je na šest mjeseci zatvora za nesavjesno poslovanje, odnosno jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. ovaj Cetinjanin ubio deset osoba, među kojima i dvoje djece, te ranio šest. Prvostepenu presudu u Osnovnom sudu na Cetinju izrekla je sutkinja Marija Ćupić.

Tužilaštvo je za Krivokapić tražilo maksimalnu zakonom predviđenu kaznu od pet godina zatvora jer nije oduzela pušku Boriloviću iako je pravosnažno bio osuđen za nasilno ponašanje i liječio se u psihijatrijskoj bolnici.

Krivokapić je ranije u završnoj riječi odbacila krivicu, tvrdeći da nije imala zakonska ovlašćenja da samostalno oduzme oružje i da je za to bila nadležna Uprava policije.

Krivokapić nije prisustvovala izricanju presude, ali su se njena porodica i prijatelji pokupili ispred zgrade cetinjskog Osnovnog suda.

Sprečen fizički obračun porodica stradalih i Krivokapić

Policija je ispred zgrade suda na Cetinju spriječila fizički obračun porodica stradalih u Medovini i Krivokapić.

Nakon izricanja presude došlo je i do burnih reakcija u sudnici, a Vesna Pejović koja je u Medovini izgubila kćerku i dva unuka kazala je da će uzeti pravdu u svoje ruke.

"Presuda je sramna zbog ovoliko izgubljenih života", rekla je Pejović.

Sestra osuđene Krivokapić Vesna Đuričković je rekla da su nezadovoljni presudom.

"Moja sestra je apsolutno nedužna i zna se krivac. Krivac je država, sistem, tužilastvo, sudstvo", navela je Đuričković.