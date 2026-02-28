Zašto je pametno i danas čuvati pare na ''starinski'' način - u knjigama, teglama i ispod dušeka?

U vremenu kada gotovo sve plaćamo karticom ili telefonom, iznenadiće vas koliko ljudi i dalje dio novca čuva na onaj starinski način. Mnogi drže keš u koverti, između stranica knjige, u tegli na skrivenoj polici, pa čak i u zamrzivaču.

Kratko rečeno, mjesta za čuvanje para kod kuće su beskrajno kreativna. To ne rade samo starije generacije, već i obrazovani, finansijski pismeni ljudi koji koriste mobilno bankarstvo, ali ipak imaju malu kućnu zalihu gotovine.

Ova navika nije puka nostalgija. Iza nje stoje dublji psihološki razlozi, iskustvo finansijskih kriza i potreba da zadržimo osjećaj kontrole nad sopstvenim životom.

Novac u ruci daje osjećaj sigurnosti

Naš mozak drugačije reaguje na digitalni i na papirni novac. Kada plaćamo karticom, dovoljan je jedan klik i iznos nestaje sa računa gotovo neprimjetno. Ali kada iz novčanika izvadimo novčanice, trošenje postaje mnogo opipljivije i emotivnije.

Gotovina čini da novac bude stvaran. Kada ga držimo u rukama, lakše povezujemo taj iznos sa sopstvenim radom i trudom. To nisu samo brojevi na ekranu koji mogu nestati zbog tehničke greške ili blokade sistema. To je nešto što možemo prebrojati, sačuvati i skloniti.

Psiholozi ovaj fenomen opisuju kao osjećaj opipljive kontrole. Sama činjenica da kod kuće postoji određena suma novca mnogima donosi mir, čak i ako je nikada ne potroše.

Sjećanje na krize se ne zaboravlja

Finansijske krize ostavljaju dubok trag. Generacije koje su prošle kroz devalvacije, blokade računa, bankarske potrese ili pandemiju, dobro pamte osjećaj neizvjesnosti. Redovi ispred banaka i prazni bankomati nisu tako daleka prošlost.

Ta iskustva često se prenose u porodici. Čak i oni koji danas imaju stabilna primanja i digitalne račune, zadržavaju plan B kod kuće jer su tako naučili od roditelja, a oni pak od svojih predaka. Ušteđevina na dohvat ruke postaje simbol sigurnosti u svijetu koji se brzo mijenja.

Keš kao rezerva za nepredviđene situacije

Posljednjih godina svjedočili smo tehničkim kvarovima, padovima sistema i nemogućnosti plaćanja karticama na pojedinim mjestima. U takvim situacijama gotovina nije znak panike, već praktična mjera opreza.

Kućna rezerva novca ne zavisi od interneta, struje ni rada bankarskih sistema. Ako dođe do iznenadne situacije, gotovina omogućava da kupite osnovne namirnice, platite uslugu ili organizujete hitan put bez čekanja.

Privatnost u digitalnom svijetu

U vremenu kada se gotovo svaka transakcija bilježi, mnogi sve više cijene diskreciju. Plaćanje gotovinom ne ostavlja digitalni trag, ne generiše ciljane reklame niti otvara prostor za zloupotrebu podataka.

Za neke ljude to je pitanje lične slobode. Oni ne žele da svaka njihova kupovina bude zabilježena u bazama podataka i analizirana algoritmima. Gotovina im daje osjećaj nezavisnosti.

Tradicija koja opstaje

Na Balkanu je ukorijenjena ideja o zalihama za "crne dane". Izreka da novac voli tišinu i dalje živi, bez obzira na razvoj finansijskih tehnologija. Čuvanje dijela ušteđevine kod kuće za mnoge nije zastarjela praksa, već mudra ravnoteža između modernog bankarstva i lične sigurnosti.

Upravo zato, čak i u eri aplikacija i beskontaktnih plaćanja, novac skriven u knjizi ili koverti i dalje ima svoje mjesto u domovima širom regiona. Samo budite oprezni kada premještate ili pozajmljujete knjige.