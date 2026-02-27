Logo
Brige oko novca prestaju za ova tri znaka

27.02.2026

Бриге око новца престају за ова три знака
Foto: Unsplash

Finansijska suša je završena za tri horoskopska znaka počev od 27. februara 2026. godine, dana posvećenog oslobađanju nagomilanih tenzija, posebno kada je u pitanju novac. Energija Marsa i Urana pomaže im da riješe sve finansijske probleme.

Kada Mars napravi kvadrat sa Uranom u petak, čekanje je završeno, a samim tim i briga. Imamo tu moćnu energiju Marsa koja vlada našim vrijednostima i zadovoljstvima. Ovaj kvadrat tranzita nam daje šansu da se povučemo i vidimo šta funkcioniše, a šta ne.

Ovi astrološki znaci vide da kroz sukob možemo da izgladimo stvari. Morali smo da stignemo dovde da bismo vidjeli kako da riješimo svoje probleme.

Finansijski, ovaj dan nam donosi lakoću i oslobađanje. Naša finansijska suša više ne postoji.

1. Bik – neko vam pomaže da riješite probleme

Računi su plaćeni i niste toliko pod stresom kao prije samo nekoliko dana. Astrološka energija petka vam ide prilično dobro. 27. februara život ne djeluje toliko ispunjen finansijskim teškoćama. Energija Marsa i Urana pruža šansu i dobijate ozbiljnu priliku da uradite nešto praktično što može i će vam koristiti dugo vremena. Ono što radite danas ima istinsku trajnost.

Neko u vašem životu zna novac, i u petak će vas uzeti pod svoje okrilje i pokazati vam kako se to radi. I, pošto ste pametni i zainteresovani, pažljivo slušajte. Ono što naučite pomaže vam da sve preokrenete. Vaša finansijska suša konačno se bliži kraju.

2. Jarac – kosmos pruža osjećaj stabilnosti

27. februara posljednji dio nečega na čemu ste radili predugo konačno se sklapa. Njegov završetak je zadovoljavajući, jer znate da ste uradili pravu stvar i da ste je uradili dobro. Tada ste u mogućnosti da zatvorite poglavlje o jednoj konkretnoj finansijskoj teškoći.

U dobroj ste formi tokom kvadrata Marsa i Urana i dobijate jasan osjećaj da se disciplina zaista isplati. Pošto sada vidite da kontrolišete svoje finansije, tačno znate šta dalje da radite. Možete štedjeti, trošiti ili investirati. Trenutno vam kosmos pruža osjećaj stabilnosti, jer se vaša finansijska suša završava jednom za svagda.

3. Vaga – pametni potezi donose prihode

27. februara, u vašem životu, dešava se mnogo uspješnih priča. Ovo značajno povećava vaše samopouzdanje. Ako ste se suočili sa novčanim problemima, druge stvari u vašem životu vam pomažu da ih prebrodite.

Tokom kvadrata Marsa sa Uranom, pravite pametne finansijske poteze koji se odmah isplate. U petak rješavate dug, i kada ga jednom nestane, nestao je zauvijek. Naučili ste lekciju po ovom pitanju i ovog puta, ona ostaje.

Možete da prođete kroz ovaj dan znajući da duh prošlosti finansija više ne proganja vašu psihu. Jedan mali uspjeh vodi do mnogo više, i osjećate se dobro u životu. Lijepo je znati da je vaša finansijska suša konačno završena.

Tagovi :

Horoskop

astrologija

novac

