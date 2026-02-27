Još jedna evropska zemlja zabranjuje djeci društvene mreže

Poljska planira da uvede novi zakon kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 15 godina, rekla je ministar prosvete Barbara Novacka.

Prema njenim riječima, vladajuća Građanska koalicija predstaviće danas nacrt zakona koji predviđa kazne za platforme koje ostaju dostupne mlađim korisnicima.

"Vidimo mentalno zdravlje djece i mladih i pad njihove intelektualne kompetentnosti", rekla je Novacka za "Blumberg njuz".

Ona kaže da će platforme biti odgovorne za provjeru godina korisnika, dodajući da se o visina kazni koje će morati da plate u slučaju kršenja zakona još raspravlja.

Ovaj zakon bi mogao da stupi na snagu početkom 2027. godine.

Inicijativa bi mogla da dovede Poljsku u sukob sa američkim tehnološkim firmama kao što su "Meta" i "Iks", od kojih su se neke suprotstavile ograničenjima nakon zabrane koju je Australija uvela u decembru prošle godine.

Nekoliko evropskih vlada, uključujući Dansku, Grčku, Francusku, Španiju i Veliku Britaniju, razmatra slična ograničenja usljed tvrdnji da su usluge društvenih medija štetne ili kod maloljetnih osoba stvaraju zavisnost.