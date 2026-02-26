Logo
Instagram najavio: Šalju upozorenja roditeljima ako djeca ovo pretražuju

SRNA

Инстаграм, телефон
Foto: Pixabay/Webster2703

"Instagram" će obavijestiti roditelje ako njihov tinejdžer više puta pretražuje termine vezane za samoubistvo ili samopovređivanje u kratkom vremenskom roku, saopštila je administracija te društvene mreže.

Iz "Instagrama", u vlasništvu kompanije "Meta platforms", saopšteno je da će početi da upozoravaju roditelje koji su prijavljeni na opciono podešavanje nadzora ako njihova djeca pokušaju da pristupe sadržaju o samoubistvu ili samopovređivanju.

"Ova upozorenja se nadovezuju na naš postojeći rad na zaštiti tinejdžera od potencijalno štetnog sadržaja na `Instagramu`. Imamo stroge politike protiv sadržaja koji promoviše ili veliča samoubistvo ili samopovređivanje", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da je postojeća politika kompanije blokiranje takvih pretraga i preusmjeravanje ljudi na resurse za podršku i da će od naredne sedmice početi sa slanjem upozorenja za one koji su se registrovali u SAD, Velikoj Britaniji, Australiji i Kanadi.

Тик Ток

Nauka i tehnologija

TikTok vas špijunira i bez instaliranja

Za "tinejdžerske naloge" na "Instagramu" za mlađe od 16 godina potrebna je dozvola roditelja da bi promijenili podešavanja, dok roditelji mogu da izaberu dodatni sloj praćenja uz saglasnost svog tinejdžera.

Vlade sve više nastoje da zaštite djecu od štete koju uzrokuju društvene mreže, naročito zbog četbota "Grok" koji generiše seksualizovane slike bez pristanka.

U Britaniji, mjere osmišljene da zaustave pristup pornografskim sajtovima za djecu imaju implikacije na privatnost odraslih i dovele su do tenzija sa SAD zbog ograničenja slobode govora i regulatornog dometa.

Vlasti Velike Britanije saopštile su u januaru da razmatraju ograničenja za zaštitu djece na mreži, nakon takvog

poteza Australije u decembru. Španija, Grčka i Slovenija su posljednjih sedmica saopštile da, takođe, razmatraju ograničavanje pristupa.

