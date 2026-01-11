Hakovan Instagram: Ugroženi podaci miliona korisnika

Sa blizu 3 milijarde aktivnih korisnika na mjesečnom nivou, Instagram je jedna od najpopularnijih društvenih mreža na svjetu, kako među starijim, tako i među mlađim korisnicima.

Međutim, čak ni kompanija "Meta", koja stoji iza ove platforme, svojim korisnicima ne može garantovati potpunu zaštitu podataka.

Lični podaci korisnika Instagrama pronađeni na dark netu: Za šta ih hakeri mogu koristiti

Među posljednjim hakerskim napadima na ovu plaftormu dogodio se 7. januara, a kako navodi ruski portal Argumenti i Fakti, pozivajući se na objavu Notebookcheck, iza napada stoji haker pod pseudonimom Solonik. Posljedice napada potencijalno će osjetiti oko 17,5 miliona korisnika širom svijeta.

Personalni podaci korisnika, među kojima su imena i prezimena, korisnički nalozi, mejl adrese, brojevi telefona, adrese prebivališta i slično, a koje je haker uspio da izvuče, završili su na dark netu u dobro strukturiranim formama, što zlonamjernicima olakšava njihovu zloupotrebu.

Kako navode stručnjaci koji su "curenje" ličnih podataka otkrili, hakeri ih potencijalno mogu koristiti za kreiranje fišing-kampanja ili nasilnog preuzimanja korisničkih naloga. Stoga, korisnici se pozivaju da budu obazriviji nego inače i u najkraćem mogućem roku, sigurnosti radi, promjene svoje lozinke i osiguraju naloge.

Kako zaštititi svoj nalog na Instagramu (i drugim društvenim mrežama)

Kreiranje jedinstvene lozinke je jedan od najboljih načina za zaštitu korisničkih naloga, a ono na šta stručnjaci uvijek skreću pažnju jeste da se šifre nikako ne ponavljaju na više naloga. Dakle, lozinke za mejl adresu, aplikaciju za mobilno bankarstvo i nalog na Instagramu (ili bilo koju drugu platformu) bi trebalo da se u potpunosti razlikuju.

Takođe, stručnjaci za bezbjednost na internetu savjetuju i da se prilikom generisanja lozinke pored velikih i malih slova, znakova interpunkcije i brojeva, koriste i emotikoni. Na taj način hakovanje naloga postaje ne nemoguće, ali - znatno zahtjevnije, što zlonamjernike može osujetiti u njihovoj misiji.

"Kada hakeri pokušaju da unesu lozinku koja je sastavljena od slova, brojeva i znakova, postoji manje od stotinu varijacija za svaki od simbola", navodi Sten Kaminski. "Međutim, kada u lozinki pored slova, znakova i brojeva postoji makar jedan emotikon, hakeri moraju da ispitaju još oko 3.700 varijacija", dodaje on.