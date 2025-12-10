Logo
Instagram uveo funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji

10.12.2025

"Instagram" je predstavio novu funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji, koja omogućava korisnicima da prilagode algoritam za oblikovanje njihove stranice za preglede video snimaka.

"Instagram" je to nazivao pionirskim potezom ka većoj kontroli od strane korisnika.

Aplikacija u vlasništvu "Mete" uvodi opciju "Vaš algoritam", dostupnu preko ikone u gornjem desnom uglu "rilova", gdje se prikazuju teme za koje "Instagram" smatra da su interesantne korisnicima na osnovu njihove istorije pregleda.

"Meta" je navela u svom blogu da korisnici sada mogu direktno da kažu platformi koje teme žele da vide više ili manje, a preporuke se prilagođavaju u realnom vremenu.

Društvene mreže se suočavaju sa sve većim pritiskom regulatora i korisnika da obezbijede veću transparentnost u vezi sa algoritamskim odabirom sadržaja.

Kritičari dosadašnjeg načina rada kažu da algoritmi mogu da stvore skučeno informativno okruženje ili da promovišu štetan sadržaj.

Instagram

društvene mreže

Vještačka inteligencija

