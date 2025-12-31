Vrlo nezdrav vazduh u Banjaluci

Vazduh je jutros vrlo nezdrav u Ilijašu, Banjaluci i Prijedoru podaci su sa sajta organizacije "Eko akcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci, prema mjerenju u 06.00 časova iznosi 167 a zagađeniji grad u BiH je samo Ilijašu sa 172.

U mjestima gdje je vazduh nezdrav kod lica sa respiratornim oboljenjima poput astme moguće je pojačanje simptoma i intenziteta bolesti, a kod svih stanovnika povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe.

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati aktivnosti tokom boravka vani, dok bi svi ostali morali izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka.