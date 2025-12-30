Veće kazne za saobraćajne prekršaje? U ovoj godini poginulo 118 osoba i izazvano 12.000 nesreća

Povećanje broja smrtno stradalih u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj ozbiljno upozorava i mora da upali alarm.

Za 11 mjeseci ove godine dogodilo se oko 12 hiljada saobraćajnih nesreća, a poginulo je 118 lica, a tokom cijele prošle godine smrtno su stradale 94 osobe, što ukazuje da je situacija značajno pogoršana.

Iz agencije za bezbjednost saobraćaja poručuju da su najčešći razlozi saobraćajnih nesreća nepropisna i neprilagođena brzina i vožnja pod uticajem alkohola, a veliki problem su i niske kazne koje su zakonom propisane za prekršaje u saobraćaju.

"Prošle godine od 90 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, čak u 43 saobraćajne nezgode je vozač bio pod uticajem alkohola. Kazna za vožnju pod uticajem alkohola od 0,3 do 0,8 promila je 50 KM, ako platite u roku od 8 dana to je onda 25 KM, ta kazna neće nikoga odvratiti od činjenja prekršaja.'', rekao je Milija Radović, iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Za sve prekršaje propisane su novčane kazne, kazneni bodovi i zaštitne mjere u slučaju težih prekršaja.

"Najmanja novčana kazna je 50 KM i jedan kazneni bod, to su za vožnju pod dejstvom alkohola, zatim imamo 100 KM i 2 boda i mjesec dana zabrane, zatim 400 KM gdje je zabrana upravljanja do 60 dana i 2 kaznena boda. Što se tiče brzine tu su isto novčane kazne propisane istim zakonom. Najmanja novčana kazna je 50 KM, 100 KM i 400 KM.'', kazao je Tihomir Tadić, inspektor za bezbjednost saobraćaja u PU Banjaluka.

Problem je i što su kazne utvrđene zakonom iz 2006. godine i samo su neke u međuvremenu mijenjane. Vrijeme je za novi zakon, poručuje struka.

"Neke kazne su u međuvremenu povećavane ali značajno nisu, krajnje je vrijeme da se donese novi zakon, da se kazne usklade sa kaznama zemalja iz regiona i da se predvide i druge mjere kako bi odvratili od činjenja prekršaja'', rekao je Milija Radović, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Stručnjaci kažu da se svake godine na putevima isključi preko 20 hiljada vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola.

"Prvenstveno smatram da su kazne za vožnju u alkoholisanom stanju znatno niže nego u regionu i da jednostavno vozači svjesno rizikuju da popiju koju čašicu više'', kazao je Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke.

Alkohol negativno utiče na psihofizičke sposobnosti i reakcije vozača. U periodu praznika u većoj mjeri se konzumira alkohol. Zbog toga je pokrenuta akcija “Lako je alkohol odbiti” koja traje do kraja januara 2026. godine, a cilj kampanje je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj kroz smanjenje broja vozača koji u saobraćaju učestvuju pod dejstvom alkohola.