BH Meteo najavio veliku promjenu vremena: Prvo zatopljenje, potom stiže zahlađenje sa snijegom

Sutra, 31. decembra dosta hladno vrijeme uz lokalno ledeni dan. Moguće i najhladniji decembarski dan unazad nekoliko godina. Jutarnja temperatura sutra -15 do -4, na jugu do 0 °C. Dnevna temperatura -6 do 1, na jugu do 4 °C, objavio je danas BH Meteo.
Kako su naveli, sunčano vrijeme sutra, ujutro i prijepodne može biti nešto više oblačnosti na istoku.
"U noći na četvrtak prolazno umjeren porast oblačnosti u većem dijelu zemlje, dok će kasnije u četvrtak tokom dana biti ponovo sunčano i malo toplije vrijeme.
Od četvrtka, 1. januara kreće uticaj južine i priliv toplijeg vazduha sa jugozapada. Vrhunac će biti u petak, 2. januara i subotu, 3. januara uz vjetrovito i toplije vrijeme sa temperaturom lokalno do +15 °C. Širom zemlje će zaduvati umjeren do na udare jak jugo. U početku samo na planinama mogući olujni udari, dok u subotu olujnih udara može biti lokalno i u nižim krajevima", naveli su.
Dodali su da se u petak u subotu očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
"Na sjeveru i sjeveroistoku zemlje u petak više sunčanog vremena i tu će taj dan biti najtoplije. U petak padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu, dok će ih u subotu biti širom zemlje. Obilnije padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu, a više padavina se očekuje u subotu. Uglavnom kiša, dok u prvom dijelu petka u višim krajevima Hercegovine može biti prolazno snijega", objavili su.
Kako su naveli, od noći na nedjelju, 4. januara moguć prodor hladnijeg vazduha sa sjevera koji bi donio osjetno zahlađenje i snijeg, najprije sjeverozapadu/Krajini.
"Zahlađenje bi u nedjelju uglavnom zahvatilo sjeverniji dio zemlje, dok bi se južnije zadržao topliji vazduh i jugo. Šanse za takav scenario su trenutno negdje 50-60% da bi se moglo ostvariti", zaključili su.
