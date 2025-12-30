Vrijeme sutra sunčano ali hladno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno sunčano i hladno vrijeme, uz temperaturu vazduha do šest stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti vedro i hladno, ponegdje sa jakim mrazom, dok će od jugozapada ka istoku biti promjenljivo do pretežno oblačno uz po koju pahulju snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus osam do minus tri, na jugu do nula, u višim predjelima od minus 12, a dnevna od nula do tri, na jugu do šest, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

Na jugu veći dio dana biće sunčano, uz jake udare bure. Uveče se očekuje naoblačenje sa sjevera.

U novogodišnjoj noći biće promjenljivo do pretežno oblačno i hladno, na sjeveru i vjetrovito. U Hercegovini uz slabljenje vjetra.

Temperatura vazduha u noći na četvrtak iznosiće od minus pet do minus dva, na jugu oko dva, a u višim predjelima oko minus devet stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je sunčano vrijeme, uz porast oblačnosti, ponegdje u centralnim i istočnim područjima zabilježen je slab snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus 11, Han Pijesak minus tri, Sokolac i Čemerno minus dva, Kalinovik, Kneževo, Mrakovica i Srbac minus jedan, Sarajevo, Višegrad, Rudo i Foča nula, Drinić i Srebrenica jedan, Banjaluka, Gacko, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Ribnik dva, Doboj tri, Zvornik i Prijedor četiri, Bijeljina i Bileća pet, Mostar devet i Trebinje 11 stepeni Celzijusovih.