Danas uglavnom sunčano, krajem dana ponegdje moguć i slab snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz umjeren rast oblačnosti, a poslije podne i tokom noći moguć je slab snijeg u centralnim i istočnim područjima.

Vjetar će biti slab do umjeren, na udare pojačan, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena do jaka, na udare u drugom dijelu dana olujna bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je pretežno vedro, a po kotlinama u centralnim i istočnim dijelovima ima magle.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus 11, Gacko, Drvar minus devet, Rudo, Zenica minus osam, Han Pijesak, Višegrad, Bugojno minus sedam, Foča, Mrkonjić Grad, Sanski Most minus šest, Srebrenica, Sarajevo minus pet, Banjaluka, Bjelašnica, Prijedor minus četiri, Bijeljina minus tri, Bileća minus dva, Mostar minus jedan i Trebinje nula stepeni Celzijusovih.