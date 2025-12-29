Logo
Fond solidarnosti "Duša djece" izdvojio 10 miliona za liječenje djece u inostranstvu

Фонд солидарности "Душа дјеце" издвојио 10 милиона за лијечење дјеце у иностранству
Foto: ATV

Fond solidarnosti „Duša djece“ predstavio je danas rezultate rada za 2025. godinu. U ovoj godini na liječenje fond je uputio 489 djece.

Od početka godine odobrena su 1.143 riješenja. Kroz Fond se trude da u saradnji sa porodicama i građanima kroz podršku poboljšanja živote djece. Za potrebe liječenja u inostranstvu izdvojeno je 10 miliona KM.

"Čini mi se smo ovom kroz ovaj Fond uspjeli da pomognemo Fondu zdravstvenog osiguranja kao i ostalim institucijama. To je ogroman novac koji je utrošen za isključivo za liječenje djece i za sve troškove koji proizilaze još za njihov boravak tamo u bolnicama", kaže Jasminka Vučković, direktor Fonda solidarnosti „Duša djece“.

Misija u ovoj godini im je bila da kroz liječenje i dodatne aktivnosti kao što su izleti panel diskusije za roditelje i podrška sistemima inkluzije napravi što bolji ambijent u liječenju ugroženih kategorija.

"Gledajući njih koliko su opušteni koliko prepoznaju jedni druge koliko se divno igraju niko od njih ne kažu ni koliko ih boli i roditelji se povežu. Na posljednjom izletu oni su postali prijatelji viđaju se i obilaze. Pokušaćemo da ih povežemo sa svim ljudima u inostranstvu sa kojima smo mi imali dobra iskustva u saradnji da ih povežemo sa našim psiholozima logopedima defektolozima i ljudima koji će raditi u Centru", kaže Vučković.

Djeca se u inostranstvo najčešće upućuju zbog razvojnih poremećaja, neuroloških oboljenja, ortopedskih anomalija, malignih tumora, kardioloških oboljenja, teških poremećaja vida i sluha, a primijećen je i sve veći broj djece iz spektra autizma.

Komentari (0)
