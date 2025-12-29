Logo
Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

Avaz

29.12.2025

19:19

0
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста
Foto: ATV

Dječak star 13,5 godina u ponedjeljak je ozbiljno povrijeđen dok je koristio pirotehniku, pri čemu je zadobio teške povrede dva prsta i zadržan je na liječenju u bolnici u Splitu.

Ovo je prvi zabilježeni slučaj povrede od petardi u Splitsko-dalmatinskoj županiji ove godine, saopštila je policija.

Prema prvim informacijama, dječak je povrijeđen u poslijepodnevnim satima na području Splita dok je rukovao pirotehnikom.

Одузета пиротехника

Hronika

Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

Zadobio je povredu ruke, odnosno dva prsta, zbog čega je ostao na liječenju u KBC Split. Neslužbeno se saznaje da je operacija u toku i da ljekari pokušavaju spasiti prste od amputacije.

''Ovo je prvi slučaj ove godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojem je dijete teško povrijeđeno od pirotehnike. Stoga još jednom pozivamo sve građane, a posebno roditelje, da odgovornim ponašanjem prema svojoj djeci doprinesu da ovo ostane jedini takav događaj'', naglasili su iz splitske policije.

Policija je ponovo apelovala na roditelje da ne kupuju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina, da vode računa o njihovoj bezbjednosti i osiguraju da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ona mogu trajno narušiti zdravlje.

Петарде

Region

Dvojici dječaka amputirani prsti zbog petardi

Takođe su poručili da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice, te da svojim primjerom pokažu kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.

Na kraju su svi upozoreni da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava jer su opasna za odrasle, a posebno za djecu, prenosi Avaz.

dječak

Petarde

Split

