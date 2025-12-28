Haos u Zagrebu ne jenjava: Tomašević odgovorio Tompsonu

Tomislav Tomašević se oglasio nakon što je Marko Perković Tompson na koncertu u Zagrebačkoj areni pozvao na njegovo svrgavanje "na redovnim ili vanrednim izborima".

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević se oglasio na društvenim mrežama nakon što je Marko Perković Tompson na jučerašnjem koncertu u Zagrebačkoj areni pozvao na njegovo svrgavanje "na redovnim ili vanrednim izborima".

Njegov potez uslijedio je i nakon što su se desničari okupili jutros ispred njegovog stana, opjevali Tompsona i najavili referendum o opozivu aktuelnog gradonačelnika Zagreb.

Region Tompson pozvao na rušenje gradonačelnika Zagreba

"Dva puta sam izabran za gradonačelnika Zagreba na demokratskim izborima. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba.

Dok god imam povjerenje građana Zagreba, obavljaću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosiću odluke koje smatram ispravnim bez obzira na pritisak", rekao je Tomašević.

Tompsonov poziv na rušenje Tomaševića, desničarski skup ispred Tomaševićevog stana

Na koncertu Marka Perkovića Tompsona u Zagrebačkoj areni sinoć, prije izvođenja pjesme Bojna Čavoglave, pjevač je pozvao na smjenu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i platforme Možemo "na redovnim ili vanrednim izborima".

Zagrebačke vlasti nazvao je "ekstremnim levičarima i ostacima jugoslovenskih komunista", tvrdeći da je to napad na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Zatim je pjesmu započeo povikom "Za dom", na šta je publika odgovorila sa "spremni".

Region Desničari došli pred stan gradonačelnika Zagreba, pjevaju Tompsonove pjesme

Dan nakon koncerta, grupa desničarskih aktivista okupila se ispred stana zagrebačkog gradonačelnika kako bi protestovali što gradske vlasti nisu odobrile drugi Tompsonov koncert planiran za danas. Prema procjenama policije, okupilo se oko 30 ljudi, a približno isti broj policajaca obezbjeđuje skup.

Među okupljenima bili su predsjednik A-HSP Dražen Keleminec i odbornik okruga Donja Dubrava Alin Kavur. Tokom protesta pjevale su se Tompsonove pjesme, uključujući i Bojnu Čavoglave, uz skandiranje "Za domovinu, spremni", a istaknuta je i zastava HOS-a sa tim sloganom. Gomila je uzvikivala i vređala Tomaševića, optužujući njega i platformu Možemo da vode "rat protiv patriotizma".

Tokom skupa, Kavur je najavio pokretanje inicijative za referendum o Tomaševićevom impičmentu, rekavši da će prikupljanje potpisa početi u februaru.

Keleminac je svoj dolazak ispred gradonačelnikovog stana nazvao "operacija Auf Wiedersehn".

Skup je održan pod jakim policijskim obezbjeđenjem. Policija je zatvorila put ispred zgrade, a iznad tog područja je raspoređen i policijski dron.