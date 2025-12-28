Logo
Tompson pozvao na rušenje gradonačelnika Zagreba

Indeks

28.12.2025

12:04

Томпсон позвао на рушење градоначелника Загреба

Marko Perković Tompson održao je sinoć koncert u zagrebačkoj Areni u centru političkih sukoba nakon što Grad Zagreb nije odobrio drugi koncert.

Tompson pozvao na političku smjenu

Uoči izvođenja pjesme Bojna Čavoglave Tompson se obratio publici i otvoreno pozvao na političku smjenu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i platforme Možemo na izborima. Poručio je da se, kako je rekao, ne radi o njemu ni o jednom koncertu, nego o "napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države". Zagrebačku vlast nazvao je "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista" te pozvao građane da se, kako je rekao, demokratskim putem suprotstave takvoj politici na izborima, koji "mogu biti i redovni i izvanredni".

Nakon toga započeo je s izvođenjem pjesme Bojna Čavoglave. Kao i na ranijim koncertima, na samom početku uzviknuo je "Za dom", na što je publika odgovorila s "spremni". Riječ je o ustaškom pokliču koji se koristio u NDH, a koji je kasnije koristio i HOS tokom rata, zbog čega već godinama izaziva snažne društvene i političke sukobe.

Zabrana nastupa zbog ZDS

Gradonačelnik Tomašević ranije je jasno poručio da će, ako se na koncertima u gradskim prostorima ponovno bude uzvikivao ustaški pozdrav "Za dom spremni", Tompsonu će biti onemogućeno buduće nastupanje u prostorima kojima upravljaju gradske ustanove i poduzeća. U međuvremenu je i Gradska skupština Grada Zagreba izglasala zaključak kojim se u svim gradskim prostorima zabranjuje korištenje slogana, pokliča i obilježja koja potiču na mržnju i netrpeljivost, pri čemu je naveden i pozdrav "Za dom spremni".

Najavljene tužbe protiv gradskih vlasti

Uoči koncerta Tompsonov tim najavio je da će, nakon 28. decembra, pokrenuti pravne postupke protiv gradskih vlasti i odgovornih u Areni Zagreb. Najavili su tužbe i krivične prijave protiv gradonačelnika Tomaševića, a u svojim istupima doveli u pitanje zakonitost gradskih odluka. Takođe su istakli da su sudovi ranije donosili odluke kojima je Tompsonu dopušteno izvođenje pjesme Bojna Čavoglave s početnim stihom "Za dom spremni".

Marko Perković Tompson

Zagreb

