U novoj trebinjskoj bolnici izveden prvi operativni zahvat

Izvor:
RTRS
28.02.2026
14:54
Komentari:0
U novoj bolnici Sveti arhidakon Stefan - 9.januar u Trebinju izveden je prvi manji operativni zahvat, u angio sali.
Sredovječnoj ženi ugrađen je "loop recorder", a operaciju su izveli doktori trebinjske bolnice, uz asistenciju doktora Borisa Goronje, iz klinike u Beču.
Narednih nedjelja očekuju se složenije operacije, uz prisustvo ljekara iz Banjaluke i Beograda.
Završeno je preseljenje svih pacijenata iz starog objekta, njih 64.
Scena
Kćerka Saše Popovića dobila kovertu - zbog sadržaja se slomila
Izvedene su i prvi operativni zahvati na odjeljenju ortopedije.
Zvaničan početak rada nove bolnice je ponedjeljak, 2. mart.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
8 h0
Gradovi i opštine
19 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
17
07
17
00
16
57
16
45
16
31
Trenutno na programu