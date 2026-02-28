U novoj trebinjskoj bolnici izveden prvi operativni zahvat

U novoj bolnici Sveti arhidakon Stefan - 9.januar u Trebinju izveden je prvi manji operativni zahvat, u angio sali.

Sredovječnoj ženi ugrađen je "loop recorder", a operaciju su izveli doktori trebinjske bolnice, uz asistenciju doktora Borisa Goronje, iz klinike u Beču.

Narednih nedjelja očekuju se složenije operacije, uz prisustvo ljekara iz Banjaluke i Beograda.

Završeno je preseljenje svih pacijenata iz starog objekta, njih 64.

Izvedene su i prvi operativni zahvati na odjeljenju ortopedije.

Zvaničan početak rada nove bolnice je ponedjeljak, 2. mart.