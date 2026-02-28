Logo
Large banner

U novoj trebinjskoj bolnici izveden prvi operativni zahvat

Izvor:

RTRS

28.02.2026

14:54

Komentari:

0
У новој требињској болници изведен први оперативни захват
Foto: ATV

U novoj bolnici Sveti arhidakon Stefan - 9.januar u Trebinju izveden je prvi manji operativni zahvat, u angio sali.

Sredovječnoj ženi ugrađen je "loop recorder", a operaciju su izveli doktori trebinjske bolnice, uz asistenciju doktora Borisa Goronje, iz klinike u Beču.

Narednih nedjelja očekuju se složenije operacije, uz prisustvo ljekara iz Banjaluke i Beograda.

Završeno je preseljenje svih pacijenata iz starog objekta, njih 64.

sasa popovic kcerka

Scena

Kćerka Saše Popovića dobila kovertu - zbog sadržaja se slomila

Izvedene su i prvi operativni zahvati na odjeljenju ortopedije.

Zvaničan početak rada nove bolnice je ponedjeljak, 2. mart.

Podijeli:

Tag :

Bolnica Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бацали новац из аута

Gradovi i opštine

Nesvakidašnji slučaj u BiH: Bacali pare iz auta pa dobili lekciju od policije

3 h

0
Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

Gradovi i opštine

Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

8 h

0
Слободан Јавор центар за аутизам

Gradovi i opštine

Prijedor planira izgradnju centra za odrasle s autizmom

19 h

0
Скупштина Града Зворник

Gradovi i opštine

Milion KM iz budžeta za sportske klubove Grada Zvornika

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Ažurirala aplikaciju banke, pa ostala bez 3.500 evra

17

00

Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

16

57

Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

16

45

Ponovo određen pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo

16

31

Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova: Evo šta kaže o sudbini Hamneja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner