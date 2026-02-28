Zvanično: Evroliga otkazala turnir

Evroliga je zbog rata Izraela i Irana otkazala turnir u Abu Dabiju.

Situacija na Bliskom istoku je izuzetno napeta nakon napada Izraela na Iran, a zemlje u regionu nalaze se u stanju pripravnosti.

Zato je prekinuta utakmica Monaka i Arisa na juniorskom turniru Evrolige.

Kako je Evroliga objavila, cijeli turnir je otkazan.

"Kvalifikacioni turnir juniorske Evrolige u Abu Dabiju je otkazan. Evroliga sa žaljenjem objavljuje da se turnir neće održati. Uzimajući u obzir trenutnu situaciju u regionu, ova odluka je doneta kako bi se garantovala bezbjednost svih učesnika. Nakon pažljive procjene i stalnih konsultacija sa relevantnim vlastima i zainteresovanim stranama, utvrđeno je da je otkazivanje događaja trenutno najodgovorniji potez", stoji u saopštenju takmičenja, prenosi B92.