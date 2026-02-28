Zvanično: Evroliga otkazala turnir

Izvor:
ATV
28.02.2026
16:18
Komentari:0
Evroliga je zbog rata Izraela i Irana otkazala turnir u Abu Dabiju.
Situacija na Bliskom istoku je izuzetno napeta nakon napada Izraela na Iran, a zemlje u regionu nalaze se u stanju pripravnosti.
Zato je prekinuta utakmica Monaka i Arisa na juniorskom turniru Evrolige.
Kako je Evroliga objavila, cijeli turnir je otkazan.
Svijet
Ko je Ali Hamnei i ko su njegovi mogući nasljednici
"Kvalifikacioni turnir juniorske Evrolige u Abu Dabiju je otkazan. Evroliga sa žaljenjem objavljuje da se turnir neće održati. Uzimajući u obzir trenutnu situaciju u regionu, ova odluka je doneta kako bi se garantovala bezbjednost svih učesnika. Nakon pažljive procjene i stalnih konsultacija sa relevantnim vlastima i zainteresovanim stranama, utvrđeno je da je otkazivanje događaja trenutno najodgovorniji potez", stoji u saopštenju takmičenja, prenosi B92.
Euroleague Basketball regrets to announce the cancellation of the adidas NextGen EuroLeague qualifying tournament in Abu Dhabi.— EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2026
In light of the current situation in the region, this decision has been made to guarantee the safety and security of all participants. After careful… https://t.co/y1o47ydjfE
Najnovije
Najčitanije
17
07
17
00
16
57
16
45
16
31
Trenutno na programu