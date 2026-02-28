Logo
Oglasio se Nikola Jokić poslije incidenta na utakmici

28.02.2026

11:35

Mediji bruje o incidentu gd‌je je u glavnoj ulozi bio Nikola Jokić.

Jokić je krenuo u napad, a Kanađanin Lu Dort je namjerno ušao Srbinu u liniju kretanja i podmetnuo mu kuk.

On se kratko osvrnuo na taj incident.

"To je što je, neću mnogo da komentarišem. To je bio bespotreban potez i nepotrebna reakcija. Mislim da takve stvari ne treba da se dešavaju u košarci. Nema im mesta na parketu. Bio je to njegov bespotreban potez i moja nepotrebna reakcija", kaže Jokić.

Košarka

Prljavi potezi u NBA: Umalo izbila tuča, Jokić reagovao

Nakon toga osvrnuo se i na samu utakmicu.

"Mislim da je bio dobar i poslednji šut koji smo uzeli. Oni su postigli osam poena u produžetku iz tranzicije, a mi smo mislili da neće toliko da trče, ali Džo je imao dve trojke iz ugla i Valas je imao jedno polaganje... Mi nismo mogli da pogodimo ništa na kraju utakmice i na kraju produžetka i to je odlučilo", jasan je Nikola.

