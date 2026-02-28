Oglasio se Nikola Jokić poslije incidenta na utakmici

28.02.2026
11:35
Komentari:0
Mediji bruje o incidentu gdje je u glavnoj ulozi bio Nikola Jokić.
Jokić je krenuo u napad, a Kanađanin Lu Dort je namjerno ušao Srbinu u liniju kretanja i podmetnuo mu kuk.
On se kratko osvrnuo na taj incident.
"To je što je, neću mnogo da komentarišem. To je bio bespotreban potez i nepotrebna reakcija. Mislim da takve stvari ne treba da se dešavaju u košarci. Nema im mesta na parketu. Bio je to njegov bespotreban potez i moja nepotrebna reakcija", kaže Jokić.
Košarka
Prljavi potezi u NBA: Umalo izbila tuča, Jokić reagovao
Nakon toga osvrnuo se i na samu utakmicu.
"Mislim da je bio dobar i poslednji šut koji smo uzeli. Oni su postigli osam poena u produžetku iz tranzicije, a mi smo mislili da neće toliko da trče, ali Džo je imao dve trojke iz ugla i Valas je imao jedno polaganje... Mi nismo mogli da pogodimo ništa na kraju utakmice i na kraju produžetka i to je odlučilo", jasan je Nikola.
Another angle of Lu Dort's trip: https://t.co/qDwyDvXR1p pic.twitter.com/dPvJiKTkvT— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 28, 2026
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
39
13
37
13
36
13
30
Trenutno na programu