Prljavi potezi u NBA: Umalo izbila tuča, Jokić reagovao

28.02.2026
09:08
Komentari:0
Košarkaši Denvera poraženi su od Oklahome, ali su meč obilježili prljavi potezi igrača Tandera ka Nikoli Jokiću.
U posljednjoj četvrtini, kada je napetost dosegla vrhunac, Lu Dort je nakon jednog napada izbacio kuk i udario srpskog centra, koji je završio na parketu.
Nikola Jokić je istog trenutka skočio na noge i krenuo prema Kanađaninu. U njegovu odbranu odmah je stao Džejlin Vilijams, nakon čega je uslijedilo naguravanje i povlačenje za dresove.
Sudije su reagovale isključenjem Dorta, dok su Jokić i Vilijams kažnjeni tehničkim greškama, pa je utakmica potom mogla biti nastavljena u istom žaru.
Ranije je nesportski potez napravio i Šeja Gildžus-Aleksandera, koji je susret otvorio nesportskom greškom nakon što je loptom pogodio Jokića.
Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.— ESPN (@espn) February 28, 2026
Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM
Najnovije
Najčitanije
09
49
09
43
09
40
09
34
09
27
Trenutno na programu