Prljavi potezi u NBA: Umalo izbila tuča, Jokić reagovao

Košarkaši Denvera poraženi su od Oklahome, ali su meč obilježili prljavi potezi igrača Tandera ka Nikoli Jokiću.

U posljednjoj četvrtini, kada je napetost dosegla vrhunac, Lu Dort je nakon jednog napada izbacio kuk i udario srpskog centra, koji je završio na parketu.

Nikola Jokić je istog trenutka skočio na noge i krenuo prema Kanađaninu. U njegovu odbranu odmah je stao Džejlin Vilijams, nakon čega je uslijedilo naguravanje i povlačenje za dresove.

Sudije su reagovale isključenjem Dorta, dok su Jokić i Vilijams kažnjeni tehničkim greškama, pa je utakmica potom mogla biti nastavljena u istom žaru.

Ranije je nesportski potez napravio i Šeja Gildžus-Aleksandera, koji je susret otvorio nesportskom greškom nakon što je loptom pogodio Jokića.