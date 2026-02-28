Petković: BiH - jedina zemlja koja slavi početak rata

BiH je jedina zemlja koja slavi početak rata i koja želi to da predstavi kao takozvani dan nezavisnosti, čime se samo podgrijavaju podjele, a to je Bošnjacima, očigledno, jedini cilj, izjavio je poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH Milan Petković.

Petković je rekao da Srbi ne prihvataju 1. mart jer znaju šta se desilo tog dana 1992. godine – nelegalni referendum na kojem nisu učestvovali, početak rata u BiH i ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića kod Stare pravoslavne crkve na Baščaršiji.

- Umjesto da se traže zakoni koji spajaju narode u BiH, neko želi da slavi nešto što ih razdvaja. To pogotovo rade Bošnjaci koji uvijek BiH žele kao svoju zemlju, potpuno bošnjačku, ne prihvatajući stavove ni Srba ni Hrvata - rekao je Petković, koji je i predsjedavajući Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

On smatra da bi za sve narode u BiH bilo bolje da slave 21. novembar, Dan Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je zaustavio rat u BiH i kojim je BiH dobila neku vrstu teritorijalnog integriteta, bez obzira što bošnjački političari govore o državnosti koja povlači kontinuitet još iz 1992. godine, odnosno od priznanja BiH u UN.

- Mi sada govorimo o BiH koju danas poznajemo, a to je BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda i koja je stvorena u Dejtonu - naveo je Petković.

Odgovarajući na pitanje da li je realno da na nivou BiH bude usaglašen zakona o praznicima, Petković je rekao da je realno sve ono što je zakonom dozvoljeno, međutim postoje ljudi koji to stalno opstruišu.

- Za one koji kažu da ne bi da slave 1. mart u Federaciji BiH, Bošnjaci bi rekli da su izdajnici. Treba ponuditi Bošnjacima, ali i Srbima i Hrvatima koji žive na prostoru cijele BiH da se izjasne o dva ili tri datuma koji su prihvatljivi za sve, ali to sigurno ne može biti 1. mart - dodao je Petković.

Petković je napomenuo da treba tražiti datume koji ujedinjuju, a ne razdvajaju ukoliko se želi BiH na zdravim temeljima, kao zemlja tri konstitutivna naroda i ostalih koji žive u njoj.

U dijelu Federacije BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani "dan nezavisnosti BiH", jer je tada održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Ovaj tragični datum u Republici Srpskoj se ne praznuje, već 21. novembar - dan kada je u američkoj vazduhopolovnoj bazi Rajt Peterson kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH koji je obilježio kraj građanskog rata u BiH.