Logo
Large banner

Danas 34 godine od proglašenja prvog Ustava Srpske

Izvor:

ATV

28.02.2026

08:29

Komentari:

0
Данас 34 године од проглашења првог Устава Српске

Prvi Ustav Republike Srpske, jedan od najznačajnijih konstitutivnih akata koji su bili osnov za stvaranje Srpske, proglašen je 28. februara 1992. godine.

Prvi korak srpskih poslanika u Sarajevu i njihova istorijska odluka da osnuju Skupštinu srpskog naroda u BiH označili su stvaranje Republike Srpske.

Ајатолах Хамнеи

Svijet

Ajatolah Hamnei pobjegao iz Teherana?

Skupština srpskog naroda u BiH osnovana je 24. oktobra 1991. godine, nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini SR BiH.

Skupština je raspisala plebiscit o ostanku srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji na kojem su se Srbi u BiH gotovo 100 odsto izjasnili za tu opciju.

Muslimani i Hrvati nisu priznali rezultat plebiscita, nakon čega su svi srpski poslanici iz svih stranaka u Skupštini SR BiH nastavili rad u Skupštini srpskog naroda u BiH i počeli donošenje akata kojima je konstituisana Republika Srpska.

Најновија вијест

Region

Uhapšen brat Mila Đukanovića

Od desetak konstitutivnih akata koji su ustavnopravna osnova za stvaranje Republike Srpske, dva su najznačajnija - Deklaracija o proglašenju Republike Srpske i Ustav Republike Srpske.

Skupština srpskog naroda u BiH donijela je Deklaraciju 9. januara, a Ustav 28. februara 1992. godine.

Podijeli:

Tag :

Ustav Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Иран Техеран напад

Svijet

Oglasila se vojska Izraela: Mogući vazdušni napadi

1 h

0
Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

Region

Zemljotres u Crnoj Gori, treslo se kod Podgorice

1 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Bačena bomba u Sarajevu, građane probudila jaka eksplozija

1 h

0
Израел напао Иран

Svijet

I Amerika učestvuje u napadu na Iran

1 h

0

Više iz rubrike

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

Republika Srpska

Minić: Srbi budu ponosni na svoje datume i čuvaju svoj identitet

13 h

0
лидер СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik u Beogradu: Srpska i Srbija moraju biti jedna država

14 h

16
Састанак - бањски туризам у Српској и Србији

Republika Srpska

Zajednički razvoj banjskog turizma u Srpskoj i Srbiji - most saradnje i nove mogućnosti

14 h

0
Борачка организација Републике Српске

Republika Srpska

Jasna poruka iz Srpske: 1. mart proglasiti Danom žalosti

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

49

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

09

43

Olasio se Netanjahu nakon napada

09

40

Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

09

34

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

09

27

Tramp se obratio narodu Irana: ''Kad završimo, preuzmite svoju vladu''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner