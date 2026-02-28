Danas 34 godine od proglašenja prvog Ustava Srpske

Izvor:
Prvi Ustav Republike Srpske, jedan od najznačajnijih konstitutivnih akata koji su bili osnov za stvaranje Srpske, proglašen je 28. februara 1992. godine.
Prvi korak srpskih poslanika u Sarajevu i njihova istorijska odluka da osnuju Skupštinu srpskog naroda u BiH označili su stvaranje Republike Srpske.
Skupština srpskog naroda u BiH osnovana je 24. oktobra 1991. godine, nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini SR BiH.
Skupština je raspisala plebiscit o ostanku srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji na kojem su se Srbi u BiH gotovo 100 odsto izjasnili za tu opciju.
Muslimani i Hrvati nisu priznali rezultat plebiscita, nakon čega su svi srpski poslanici iz svih stranaka u Skupštini SR BiH nastavili rad u Skupštini srpskog naroda u BiH i počeli donošenje akata kojima je konstituisana Republika Srpska.
Od desetak konstitutivnih akata koji su ustavnopravna osnova za stvaranje Republike Srpske, dva su najznačajnija - Deklaracija o proglašenju Republike Srpske i Ustav Republike Srpske.
Skupština srpskog naroda u BiH donijela je Deklaraciju 9. januara, a Ustav 28. februara 1992. godine.
