Logo
Large banner

Oglasila se vojska Izraela: Mogući vazdušni napadi

Izvor:

Agencije

28.02.2026

08:20

Komentari:

0
Иран Техеран напад
Foto: Tanjug/AP Photo

Nakon što je izvršila napade na Teheran, izraelska vojska (IDF) upozorila je stanovnike da se mogu očekivati uzvratni napadi iz Irana.

U saopštenju za javnost IDF navodi da su se sirene oglasile širom Izraela.

"U posljednjih nekoliko minuta, sirene su se oglasile širom Izraela, uz prethodno upozorenje poslato direktno na mobilne uređaje da ostanu u blizini zaštićenih prostora. Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila na mogućnost lansiranja projektila prema Državi Izrael. IDF naglašava da se od građana traži da ostanu u zaštićenim prostorima", navodi se u saopštenju.

Doći će i do hitnih promjena u smjernicama tzv. Komande domaćeg fronta, a vazdušni prostor zemlje je zatvoren.

Иран Техеран напад

Svijet

I Amerika učestvuje u napadu na Iran?

"Kao dio promjena, odlučeno je da se sva područja zemlje prebace s punog na neophodno stanje aktivnosti. Smjernice uključuju zabranu obrazovnih aktivnosti, okupljanja i radnih mjesta, osim za esencijalne sektore. Javnost je dužna pratiti upute objavljene na službenim kanalima Komande domaćeg fronta. Potpune smjernice biće ažurirane na Nacionalnom portalu za hitne slučajeve i u aplikaciji Komande domaćeg fronta", navodi IDF.

Иран Техеран напад

Svijet

Prve slike i snimci iz Teherana: Gust dim okovao centar glavnog grada!

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Izrael Iran

Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Израел напао Иран

Svijet

I Amerika učestvuje u napadu na Iran

1 h

0
Напад Израела на Техеран

Svijet

Prve slike i snimci iz Teherana: Gust dim okovao centar glavnog grada!

1 h

0
Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Svijet

Kamiondžija iz BiH uhvaćen sa 20 kilograma heroina

1 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Izrael napao Iran: U Teheranu odjekuju eksplozije

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

09

49

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

09

43

Olasio se Netanjahu nakon napada

09

40

Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

09

34

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner