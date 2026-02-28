Oglasila se vojska Izraela: Mogući vazdušni napadi

Nakon što je izvršila napade na Teheran, izraelska vojska (IDF) upozorila je stanovnike da se mogu očekivati uzvratni napadi iz Irana.

U saopštenju za javnost IDF navodi da su se sirene oglasile širom Izraela.

"U posljednjih nekoliko minuta, sirene su se oglasile širom Izraela, uz prethodno upozorenje poslato direktno na mobilne uređaje da ostanu u blizini zaštićenih prostora. Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila na mogućnost lansiranja projektila prema Državi Izrael. IDF naglašava da se od građana traži da ostanu u zaštićenim prostorima", navodi se u saopštenju.

Doći će i do hitnih promjena u smjernicama tzv. Komande domaćeg fronta, a vazdušni prostor zemlje je zatvoren.

Svijet I Amerika učestvuje u napadu na Iran?

"Kao dio promjena, odlučeno je da se sva područja zemlje prebace s punog na neophodno stanje aktivnosti. Smjernice uključuju zabranu obrazovnih aktivnosti, okupljanja i radnih mjesta, osim za esencijalne sektore. Javnost je dužna pratiti upute objavljene na službenim kanalima Komande domaćeg fronta. Potpune smjernice biće ažurirane na Nacionalnom portalu za hitne slučajeve i u aplikaciji Komande domaćeg fronta", navodi IDF.